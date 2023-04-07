Едем в Агидель! Столица Башкирии не попала в тройку лучших городов для жизни

Башкирская столица в целом была признана городом с благоприятной городской средой

На днях Минстрой России выпустил индекс качества городской среды, согласно которому Уфа не вошла в топ-3 комфортных для жизни городов Башкирии.

Специалисты министерства строительства России проанализировали по нескольким показателям качество жизни в 1117 городах по всей стране. В основу исследования легли данные, предоставленные в Минстрой от властей каждого региона, МВД, министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата и института развития городов.

КАК СЧИТАЛИ

В Минстрое России отметили, что при составлении индекса качества городской среды изучали такие показатели как доступность и качество жилья, улично-дорожную сеть, количество и качество озелененных пространств, деловую и социально-досуговую инфраструктуру и общегородские пространства. В каждом из городов они оценили такие показатели как безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, и эффективность управления.

Каждый показатель качества городской среды оценивался и за каждый ставили итоговый балл. Максимальное количество баллов, которое мог получить город – 360. Ни один из российских городов высшую оценку качества не получил.

ЧТО В БАШКИРИИ

В Минстрое России при составлении индекса указали, что города разделились на те, где городская среда в целом благоприятная и неблагоприятной средой. То есть если по основным показателям город набирает немного баллов, он попадает в число неблагоприятных. В Башкирии таких оказалось четыре: Межгорье, Благовещенск, Давлеканово, Учалы и Благовещенск.

По данным аналитиков, оценивающих качество городской среды, Уфа не попала в топ-3 наиболее благоприятных городов для проживания. Согласно индексу, башкирская столица получила 208 баллов. Максимальный балл в республике получил город Белебей – 215. Условное второе место при 213 баллах у двух городов – Агидель и Дюртюли. Замыкает тройку лидеров Стерлитамак с 210 баллами.

Выше Уфы по качеству городской среды оказались также Ишимбай (210 баллов) и Салават (209).

К слову, столицы соседних с Башкирией регионов получили оценки либо ниже, либо не сильно выше, чем Уфа. Челябинск, например, набрал 204 балла, Екатеринбург – 209, Пермь – 208, Казань – 216, Оренбург 202, а лидером стал Ижевск с 220 баллами.