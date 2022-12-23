В этом году уфимцам придется заботиться о новогодних салютах самостоятельно Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже через неделю наступит самый долгожданный праздник - Новый год. И если с елками, мандаринами и оливье все в порядке, то традиционных салютов на главных городских площадях в этом году ждать не стоит. Власти Башкирии отметили, что, пока многие жители республики сражаются на СВО, не самое подходящее время для праздничных салютов и гуляний. Впрочем, запускать фейерверки, хлопушки и жечь бенгальские огни самим горожанам никто не запрещает. Расскажем, на каких площадках это можно сделать, о каких правилах безопасности необходимо помнить, а еще спросим у МЧС, на что обратить внимание при покупке фейерверков, чтобы не остаться без пальцев или глаза.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ В УФЕ

Как рассказали в региональном МЧС, в этом году в Уфе для запуска пиротехнических изделий будут оборудованы две площадки: площадь перед ДК «Моторостроитель» и центральная площадь им. Ленина. Там горожане могут запускать свои фейерверки и салюты, которые продаются в магазинах пиротехники, то есть 1-3 классов опасности - бенгальские огни, наземные фейерверки, петарды, салютные батареи, радиус разлет которых составляет не более 20 метров.

Запускать салюты можно - но на расстоянии 100 метров от домов Фото: Евгения ГУСЕВА

Также уфимцам разрешат запускать фейерверки и во дворах домов (конечно, со строгим соблюдением определенных правил). Если ранее появлялись слухи, что в той же Москве горожанам запретят бахать хлопушками и петардами после 23.00 из-за закона «О тишине», то вскоре в МЧС России эту информацию опровергли – мол, никаких дополнительных ограничений на этот счет не планируется. Так что и в Уфе любители новогодних красочных огней в небе могут выдохнуть свободно – запрещать никто не будет.

Но, конечно, элементарные правила противопожарной опасности никто не отменял. Запуск салютов в неположенных для этого местах может привести к печальным последствиям – попадет такая хлопушка на балкон или залетит в окно – пожара не избежать.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Итак, запрещено запускать фейерверки на балконах, лоджиях и крышах, в помещениях, а также рядом с жилыми домами и другими постройками – необходимо соблюдать минимальное расстояние в 100 метров. Следите, чтобы поблизости не было деревьев или линий электропередач. Обязательно стоит учитывать погодные условия: нужно отказаться от салюта при сильном ветре и снегопаде.

Если вам предложат покупать пиротехнику вне специализированных магазинов - бегите подальше Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки, если вам не исполнилось 18 лет (или хотя бы без присутствия взрослых рядом) и тем более, если вы в нетрезвом состоянии. Курить рядом с подожженной техникой тоже строго запрещено.

Если вы не хотите провести новый год в травмпункте или больнице, помните основные правила безопасности. Нельзя держать работающее пиротехническое изделие в руках, бросать его на землю и уж тем более в огонь, находиться во время залпов на близком расстоянии. Если фитиль потух, ни в коем случае не берите фейерверк в руки, не пытайтесь заглянуть в него или разобрать, поджечь заново. Даже когда ваш салют отстрелял, в течение 5 минут нельзя подходить к нему и брать в руки. Ну и, конечно, приобретайте всю пиротехнику только в специализированных магазинах со всеми сертификатами качества.

ГДЕ ПОКУПАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

Раз уж зашла речь о магазинах, то, как понять – можно ли там смело покупать пиротехнику, без опасений нарваться на контрафакт?

Во-первых, вас должно насторожить, если вместо реальных фейерверков и хлопушек на витрине лежат муляжи, а мол настоящие надо забирать с другого входа или вовсе из автомобиля. В самом магазине обязательно должны быть вентиляционные системы и огнетушители, а на сами образцы не должны попадать прямые солнечные лучи или осадки. Запрещено покупать пиротехнику на улице с рук, на остановках или подземных переходах. К тому же, продавец обязан спросить у вас удостоверение личности, если вы выглядите подозрительно молодо.

ЦЕНЫ НА ФЕЙЕРВЕРКЕИ В УФЕ 2022

Традиционно под новый год выбор пиротехники в магазинах очень большой. Бенгальские огни тут можно купить от 40 рублей за упаковку. Модели побольше, так называемые «бенгальские свечи», будут стоить от 120 до 350 рублей. Ценник на любимые горожанами «фонтаны», которые нужно втыкать в снег и наслаждаться ярким плотным снопом огненных брызг, начинается от 290 рублей.

Бенгальские огни - дешево и безопасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Тяжелая артиллерия» - взрывные фейерверки, салюты-батареи – стоят куда дороже, но и гораздо зрелищнее. Цена напрямую зависит от количества залпов и дополнительных спецэффектов и начинается от 580 рублей (за эту цену можно рассчитывать на 8 довольно слабеньких залпов). Одна из самых дорогих моделей стоит уже 44 тысячи рублей – а это уже целых 200 разноцветных мощных залпов с переливами.

Для тех, кто все же не рискует связываться с довольно опасными устройствами, в магазинах предложат хлопушки – весело и дешево: всего по 50 рублей за штуку.