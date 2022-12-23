В Башкирии хотят запустить исламский банкинг: объясняем простым языком, что это такое

В исламском банкинге нет процентов - банки получают прибыль от инвестиций Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля 2023 года в Башкирии начнется эксперимент по внедрению исламского банкинга.

В начале следующего года Госдума рассмотрит в окончательном чтении закон, в случае принятия которого в четырех регионах России появится новая услуга – исламский банкинг. В пилотном проекте участвуют Башкирия, Татарстан, Чечня и Дагестан. Продлится он как минимум два года, но может быть продлен по решению федерального правительства по согласованию с Центробанком.

Через два года правительство России и Центробанк подведут промежуточные итоги внедрения исламского банкинга и если проект будет признан успешным, то эту деятельность распространят на территорию всей страны.

ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ

Согласно проекту закона, партнерское финансирование, или исламский банкинг, позволит вести деятельность в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплаты процентов и заключение процентных сделок, нельзя также заключать сделки с «условиями неопределенности» (в исламе это называется гарар – Ред.), а также категорически запрещено финансировать игорный бизнес, производство свинины, табака, алкоголя и оружия.

После принятия закона, Центробанк создаст и будет вести специальный реестр организаций, которые получат право вести такую деятельность. Это финансовые организации, юрлица, имеющие форму потребительского общества, фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества и товарищества. Воспользоваться их услугами смогут все жители Башкирии, независимо от религиозных убеждений.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Башкирии стартует с 1 февраля 2023 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каким образом финансовые и прочие организации будут получать прибыль, если взимание процентов по канонам ислама запрещено? Все просто. В Госдуме отмечают, что банки (или другие организации, получившие право вести деятельность в рамках исламского банкинга) будут получать прибыль от инвестиций. Наиболее распространенные операции в данном случае – рассрочка, лизинг или долевое финансирование.

Проще говоря, клиенты смогут купить в рассрочку, например, частный дом или квартиру, или же взять в лизинг автомобиль. а также вложиться в долевое строительство. При этом после оформления сделки и до окончания выплаты по рассрочке, совладельцем имущества будет банк или другая организация.

А ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Об участии региона в пилотном проекте исламского банкинга накануне высказались министр финансов республики Лира Игтисамова и управляющий отделением Нацбанка по Башкирии Марат Кашапов.

Вице-премьер регионального правительства, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова подчеркнула, что благодаря исламскому банкингу в регион придут новые иностранные инвесторы.

- Выбор Башкортостана в качестве одного из пилотных регионов для реализации эксперимента вполне закономерен. Уверена, внедрение партнерского финансирования в Республике Башкортостан даcт импульс в целом для развития экономики, бизнеса, халяль индустрии и привлечения зарубежных инвестиций, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления, - заявила министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

В свою очередь, управляющий Нацбанка по Башкирии отметил, что в республике уже есть потенциальный спрос на услуги партнерского финансирования (исламского банкинга – Ред.).

- Наличие в Башкортостане потенциального спроса на партнерские финансовые продукты служит основанием для расширения их предложения. Нам предстоит изучить практики и определить подходы к будущему правовому регулированию. Важно также скоординировать деятельность и повышать знания в этой области всех сторон эксперимента, в числе которых органы власти, бизнес, общественные объединения и граждане, - подчеркнул Марат Кашапов.

Самые популярные операции в исламском банкинге - это рассрочка, лизинг или долевое финансирование Фото: Олег РУКАВИЦЫН

МНЕНИЕ

Насколько исламский банкинг вообще может быть востребован в Башкирии? Своим мнением по включению республики в этот эксперимент поделился доктор экономических наук, профессор Рустем Ахунов.

- Башкортостан - логичный выбор для включения в эксперимент. Почему? Во-первых, это крупный регион с развитой банковской системой. Банковская система региона - одна из лидеров по уровню развития в стране. Во-вторых, регион имеет высокую долю мусульманского населения, что определит спрос на услуги исламского банкинга. В-третьих, в регионе давно обсуждается эта идея на уровне банковского и экспертного сообщества, сам был организатором ряда мероприятий по теме. Кроме того, в регионе в «нулевых» уже работали отдельные элементы исламского банкинга, - подчеркнул Рустем Ахунов.

Напомним, в 2000-х годах в республике работал казахстанский «АФ Банк», который оказывал услуги, в том числе, в соответствии с правилами исламского банкинга.