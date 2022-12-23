О чем Хабиров два часа говорил с журналистами в конце 2022 года. Главное

Вечером в четверг, 22 декабря, глава Башкирии ответил на вопросы представителей крупнейших государственных СМИ республики. В интервью он затронул все важные темы. Расскажем коротко о наиболее интересных.

ОБ УХОДЕ С ПОСТА И ПЕРЕЕЗДЕ В ДНР

Осенью 2022 года в сети появилась информация о том, что Радий Хабиров вскоре переедет на работу в ДНР. История подогревается дружбой Хабирова и главы Донецкой народной республики Денисом Пушилным. 22 декабря глава республики высказался об этом. По факту, он не стал отрицать информацию об отъезде или подтверждать ее.

- Я на службе. Я избран людьми. Но если мне руководство скажет: «Радий Фаритович, работайте там» - я пойду работать. Вы понимаете. Это не военная служба, а гражданская. Здесь точно такие же каноны поведения. Поэтому напоминаю, что срок моих полномочий истекает в 2024 году. Там видно будет, - сказал глава Башкирии в прямом эфире.

О ГЛАВНОМ СОБЫТИИ 2022 ГОДА

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал одним из главных событий 2022 года в республике сплоченность местных жителей.

– Я всегда работал над тем, чтобы наша республика была единой, жители уважали друг друга и у них были единые ценности. Мне кажется, в этом году такой момент настал, – отметил руководитель региона.

Самой своей главной задачей чиновник назвал поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕЧЕТИ АР-РАХИМ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что для завершения строительства мечети Ар-Рахим в Уфе необходимо минимум 4 млрд рублей. Он также заверил, что культовое сооружение однозначно будет достроено.

- Мы с вами понимаем, что управляем бюджетными средствами. Бюджет мы не можем тратить на культовые объекты. В какой-то момент я понял, что если я сам лично не буду этим заниматься, поскольку у меня полномочия главы, ничего не получится. Я трезво взвешиваю эту историю. И сегодня могу сказать: 2023-й, 24-й и 25-й этих денег не будет, - заявил Хабиров.

Также глава Башкирии подчеркнул, что в случае «прекращения полномочий» на посту, вопрос с завершением строительства мечети Ар-Рахим перейдет к другому руководителю региона.

О ПРОТИВНИКАХ СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал не устраивать травлю противников специальной военной операции.

По словам Хабирова, в непростое для страны время ей не стоит «бить в спину». То, что в республике есть люди, которые не согласны с проведение СВО, глава Башкирии охарактеризовал «недоработкой» властей региона. Однако он отметил, что граждан поддерживают спецоперацию в Башкирии все же больше, чем тех, кто высказывается против нее.

О ФК «УФА»

Футбольный клуб «Уфа» после вылета из РПЛ покинули многие игроки основного состава. Несмотря на то, что команда «провалилась» в лигу ниже уровнем, сейчас клуб и там находится в самом низу турнирной таблицы.

Радий Хабиров заявил, что республика выполняет все обязательства перед футбольным клубом со своей стороны.

- Вы мне предлагаете самому бутсы надеть и играть вместо них? Пусть играют. Моя задача какая? В бюджете я деньги заложил. Внебюджетные деньги будут поступать. Что от меня нужно? – риторически вопрошает Хабиров.

Также глава республики намекнул, что финансирование клуба может увеличиться после того, как команда вновь окажется в РПЛ.

О ЧИНОВНИКАХ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Сейчас фигурантами уголовных дел являются министры ЖКХ и строительства. Также под домашний арест отправили и замминистра транспорта республики. Хабиров рассказал об отношении к таким чиновникам.

Глава республики подчеркнул, что у него классическое юридическое образование, которое предусматривает презумпцию невиновности. Он обещал увольнять чиновников на следующий день после того, как суд признает их виновными.

- Да, два наших министра два года сидят под домашним арестом. Но этот вопрос не ко мне, - выразил мнение Хабиров.