Мэрия Уфы объяснила причину обмеления озера в парке Кашкадан

Озеро Кашкадан стало высыхать // фото: vk.com / Радий Хабиров

С наступлением весеннего тепла жители Уфы стали замечать обмеление озера в парке Кашкадан, которое было осушено, очищено и заново заполнено водой совсем недавно, в 2022 году. В ответ на обращение горожан мэрия пояснила, почему водоем стал высыхать.

Как рассказали в администрации, озеро является воссозданным и по сути уже искусственным. В 80-90-е года оно постепенно заполнялось водорослями и илом. В 2002 году на водоеме провели восстановительные работы, однако из-за почвы дна вода быстро уходила в грунт, и дно покрывалось толстым слоем ила, а водоросли активно прорастали. Все эти факторы уже тогда приводили к обмелению.

фото: vk.com // Радий Хабиров

В 2019-2022 годах на озере Кашкадан и в одноименном парке прошла масштабная реконструкция. На водоеме организовали глиняный замок для оттока воды и предусмотрели его подпитку от излучины реки Уфы.

– Так как озеро наполняется из реки, микроорганизмы и водоросли также попадают в водоем, что способствует формированию иловых отложений с последующим размягчением грунта. Чтобы избежать этого, требуется регулярная профилактическая чистка озера. Именно такого рода очистку мы проводили в июле 2022 года с применением экологичных биологических компонентов, что способствовало замедлению процессов загрязнения и обмеленения, – объяснили в мэрии.

Зимой подпитка озера была приостановлена, из-за чего там и произошел спад уровня воды. Администрация пообещала, что «постарается» привести Кашкадан в норму с помощью процесса подпитки насосами. Соответствующие работы планируется начать «в ближайшее время».