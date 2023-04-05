Вода еще не ушла, а трава уже горит: в Башкирии начался пожароопасный сезон

Основная причина природных пожаров в Башкирии - неосторожное обращение с огнем Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии еще не прошел пик половодья, а уже начались природные пожары. С начала года экстренные службы зафиксировали 66 случаев.

По данным МЧС по Башкирии, на утро среды, 5 апреля, на территории республики произошло 66 природных пожаров. Только за прошедшие сутки зарегистрировали 24 случая горения травы на площади 14,75 гектаров.

Ранее в экстренном ведомстве сообщали, что первый лесной пожар в Башкирии был зарегистрирован в минувший понедельник, 3 апреля. Возгорание возникло на территории Белорецкого района, в Инзерском лесничестве. Площадь составила 0,46 гектара, к ликвидации привлекались 4 единицы техники и 14 человек. Пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

В МЧС по Башкирии специально для «КП-Уфа» рассказали о причинах возникновения природных пожаров. Так, в 57 случаях из 66, произошедших с начала этого года, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

В одном случае были нарушены правила пожарной безопасности при проведении огневых работ, в двух случаях неосторожность при сжигании мусора, в трех случаях произошла фокусировка солнечных лучей (из-за лежащего на земле стекла – Ред.), в двух случаях на землю упали провода и подожгли траву. В одном случае причиной пожара послужила неисправность транспортного средства: при выгрузке стройматериалов образовались искры.

31 марта 2023 года госкомитет Башкирии по ЧС объявил о начале пожароопасного сезона в лесах по всей республике. Как пояснили в ведомстве, в связи с тем, что снег уже растаял, устанавливается режим 1 и 2 класс пожарной опасности. Это значит, что в лесу до особого распоряжения запрещено разводить открытый огонь, бросать на землю окурки и горящие спички, оставлять там бутылки и осколки стекла, так как они способны сработать как линзы.

На данный момент в восьми районах и городах Башкирии введен второй класс класс пожароопасности, а в 24-х – третий.