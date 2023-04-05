Суд в Уфе оштрафовал хоккеиста «Металлурга» Кошелева на 2,2 млн рублей за дачу взятки

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал 27-летнего хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева на 2,2 млн рублей за дачу взятки за уклонение от службы в армии

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал 27-летнего хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева на 2,2 млн рублей за дачу взятки за уклонение от службы в армии. Об этом «КП-Уфа» 5 апреля сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, спортсмена обвиняли в том, что он через посредника Фарита Самигуллина дал взятку сотруднику военкомата по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константину Выропаеву за получение военного билета. Примерно в то же время он за взятку стал студентом уфимского вуза. На первом же заседании хоккеист признал вину.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник ГИБДД по Башкирии Фарит Самигуллин «помогал» хоккеистам уфимского «Салавата Юлаева» – и не только получать военные билеты. Весной 2022 года его задержали правоохранительные органы, после чего началась череда громких судебных процессов.

Ранее в Уфе также вынесли приговор замвоенкому Выропаеву. Ему назначили шесть лет условного срока.