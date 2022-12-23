«Башнефть» сэкономила 183 млн рублей благодаря новшествам в наладке печей

Энерготехнологическую наладку проводят настоящие профессионалы своего дела. Фото: Руслан Давлетбердин

АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») – крупнейшая промышленная компания республики, которая в 2022 году продолжила курс на повышение энергоэффективности. За 9 месяцев компания сэкономила 26 тыс. тонн топлива на НПЗ, а экономический эффект составил 183 млн рублей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Печь – один из важных элементов в процессе нефтепереработки, который фактически является важным элементом всего производства. Не многие догадываются, но чтобы получить конечный продукт, сырую нефть постоянно приходится нагревать. Поэтому трудно даже переоценить, насколько важна правильная настройка и эффективность теплоотдачи. Это серьезная работа, чтобы из года в год печи не теряли производственной мощности и работали эффективно.

Естественно, возникла задача повысить коэффициент полезного действия печного и котельного оборудования, которое эксплуатируется на производстве. Стратегия повышения эффективности эксплуатации энергетического оборудования была разработана в Компании «Роснефть». Первый ее этап реализован на производственных площадках «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ», учитывая наибольший потенциал по повышению энергетической эффективности. В 2019 году провели подготовительные работы, а уже в 2020 году полномасштабно развернули работы по энерготехнологической наладке печного и котельного оборудования на установках Уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов.

- Набрали и обучили персонал, приобрели современное оборудование – анализаторы дымовых газов, тепловизоры, ультро-звуковые расходомеры. С этим никаких проблем не было, так как оборудование производят в России, – рассказал руководитель направления методологии повышения операционной эффективности АНК «Башнефть» Владимир Путинцев.

Чем же занимаются специалисты данного отдела? Все сотрудники настоящие профессионалы в области наладки печей и котельного оборудования. Они по графику проводят осмотр, выявляют дефекты, устранение которых позволяет повысить эффективность и безопасность оборудования.

Процесс энерготехнологической наладки – задача ответственная, требующая комплексного подхода. Специалисты работают над тонкими настройками режима горения, оптимизацией потребления топлива и подачи воздуха, скорости движения дымовых газов. Только вся эта работа вкупе позволяет достигнуть максимального значения КПД и минимизировать объем выброса вредных веществ в атмосферу.

Сейчас уже можно смело констатировать, что в результате работы отдела по энерготехнологической наладке КПД каждого печного и теплообменного оборудования увеличивается в среднем до 4%.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА

За 9 месяцев текущего года «Башнефти» уже удалось сэкономить 183 млн рублей, при этом данные меры повысили показатели других ключевых рабочих параметров, таких как КПД оборудования.

– У нас есть и знания, и необходимое оборудование для наладки, что позволяет лучше выполнить работу, и эффективно поддерживать результат, –- рассказывает начальник отдела по энерготехнологической наладке «Башнефть-Сервис НПЗ» Кирилл Шмелев. – Задача операторов установок – следовать инструкции и режимной карте, которую мы разрабатываем и выдаем, чтобы поддерживать работу оборудования до следующего нашего визита. Это позволяет заводам экономить энергоресурсы и постоянно поддерживать достигнутый КПД оборудования.

Успехи в данной области важны для всех предприятий, поэтому в качестве второго этапа, аналогичные подразделения по энерготехнологической наладке созданы на всех крупных предприятиях «Роснефти». Организован обмен опытом и лучшими практиками по настройке и поддержанию режимов горения между специалистами НПЗ. Для этого разработаны обучающие материалы, проводятся практические и теоретические занятия на производственных площадках с показательным проведением наладки печного оборудования, - рассказали в «Башнефти».

Наладка печей процесс непрерывный. Поэтому процесс обучения и накопления опыта продолжается и для всех сотрудников нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти».

Планы на будущее тоже серьезные – впереди на НПЗ «Башнефти» ожидается замена печей и горелочных устройств на более эффективные, их модернизация и автоматизация. На всех этапах обязательно будут привлекать специалистов отделов по энерготехнологической наладке, которые непременно найдут лучшее решение по энергоэффективной работе оборудования.