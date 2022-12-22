Объясняем, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Уфе Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за увеличения пассажиропотока 31 декабря продлится время работы автобусов – объясняем нашим читателям, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Уфе.

Новый год остается главным праздником для большинства россиян. В ночь с 31 декабря на 1 января люди проводят время с самыми близкими – зачастую вне дома. Учитывая, что редкое застолье обходится хотя бы без формального глотка шампанского, встает вопрос о том, как добраться до гостей или дома. Разумеется, можно вызвать такси, но в период ажиотажа поездка обойдется в копеечку. К счастью, 31 декабря уфимцев ждет особый режим работы общественного транспорта.

Как работает транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Уфе

Уже сейчас известно, что транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Уфе будет работать до 2 часов ночи. Также городские автобусы начнут ходить до основных новогодних площадок Уфы с небольшим интервалом уже с 22.00 часов 31 декабря - поэтому добраться до елки можно без давки в общественном транспорте.

После празднования Нового года городских площадках уфимцы смогут уехать домой на троллейбусах. Они будут ждать пассажиров на остановках «Гимназия Р. Гарипова» и «Госцирк». Также внесены изменения трамваев – этот транспорт работает в новогоднюю ночь 2023 в Уфе и будет развозить пассажиров с разворотного кольца на остановке «Госцирк».

Начиная с 25 декабря в Уфе начнет курсировать шаттл. Это специальный автобус, который будет отвозить пассажиров от остановки «Монумент дружбы» до новой набережной реки Белой. Летом подобный транспорт также отвозил жителей и гостей Уфы до набережной. Платить за проезд в нем не нужно.

Напомним, что на этот Новый год жителей Уфы (да и всей Башкирии в целом) оставят без праздничного фейерверка от администрации города. Тем не менее, горожане могут свободного использовать собственную пиротехнику. Главное, делать это с соблюдением правил безопасности и никому не мешать.

Также мы публиковали список блюд, которые можно приготовить к новогоднему столу. Подготовила его для нас победительница шоу «Битва Шефов» из Стерлитамака Надежда Игина.