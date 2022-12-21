В Башкирии буйный мужчина в отделе судебных приставов укусил сотрудника за ногу

В Стерлибашевском районе Башкирии буйный местный житель в отделе службы судебных приставов укусил сотрудника за ногу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стерлибашевском районе Башкирии буйный местный житель в отделе службы судебных приставов укусил сотрудника за ногу. Суд вынес мужчине приговор. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел еще в августе 2022 года. В кабинете территориального отдела УФССП между посетителем и младшим судебным приставом возник конфликт. Первый выражал несогласие с действиями должностных лиц ведомства, а сотрудник в свою очередь потребовал от мужчины покинуть помещение. Слово за слово – и фигурант уголовного дела напал на пристава, бросился ему в ноги и с силой укусил в левую голень, оставив рану.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. На суде он наотрез отказался признавать вину в преступлении. Инстанция приговорила его к двум годам лишения свободы условно.

Отметим, в Башкирии нападения на представителей власти – нередкое явление. В начале года за укус полицейского осудили женщину, а летом местный житель и вовсе попытался сжечь гаишника, который остановил его машину, похожий случай был и с участием судебного пристава.