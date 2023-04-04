У 21-летней жительницы Башкирии, которая сгорела в бане, осталась двухлетняя дочь

Прибывшие медики зафиксировали смерть молодой матери, задохнувшейся в дыму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности жуткого происшествия, в котором погибла 21-летняя уроженка деревни Четырбашево деревни Миякинского района. Напомним, в ноябре девушка вместе с двумя приятелями 18 и 19 лет распивала алкоголь в помещении бани. Когда стало холодно, ребята реши ли разжечь печь, чтобы согреться, но вот только для растопки решили использовать бензин. Затея оказалась неудачной: мгновенно вспыхнули бревенчатый пол и стены. Парни успели выбраться из горящего помещения, а девушка замешкалась, наглоталась дыма и погибла. Ее тело позже обнаружили спасатели, которые проливали обугленные завалы бани.

Как рассказали в Стерлибашевском межрайонном суде, у погибшей молодой женщины осталась маленькая дочка – накануне страшной трагедии малышке исполнилось всего два года. Сейчас воспитанием девочки занимаются ее бабушка и дедушка. Они, кстати, признаются, что простили виновника в гибели их дочери и не имеют к нему никаких материальных претензий, и даже просят строго его не наказывать.

- Они же с самого детства были вместе. росли рядом, всегда были друг за дружку, - вздыхают убитые горем родители и признаются, что всему виной – роковая случайность.

В итоге 18-летнего Олега Ковтунова суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности, а также в непредумышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему другу (тот получил сильные ожоги, когда выбирался из) полыхающей бани. Молодого человека приговорили к году исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

- При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание им своей вины, раскаяние в содеянном и назначил наказание, не связанное с лишением свободы, - отметили в суде.