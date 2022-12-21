В Уфе при поддержке нефтяников открылся научно-образовательный центр «Роснефть»-УГНТУ»

Ежегодно лаборатории НОЦ «Роснефть-УГНТУ» будут посещать 800 студентов и аспирантов университета. Фото: Булат Гайнетдинов

Накануне в Уфимском государственном нефтяном техническом университете после реконструкции открылся корпус горно-нефтяного факультета, на базе которого создан научно-образовательный центр «Роснефть»-УГНТУ». Ремонт и оснащение современных лабораторий, где ежегодно будут заниматься более 800 студентов и аспирантов, поддержали «Роснефть» и входящая в нее «Башнефть».

Мы побывали на торжественной церемонии открытия центра, осмотрели лаборатории НОЦ и поговорили с не скрывающими радости преподавателями и лаборантами. О том, что значит для университета в частности и для науки в целом создание на базе УГНТУ инновационного образовательного центра, в материале «Комсомолки».

ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНИКИ

В день торжественного открытия НОЦ «Роснефть»-УГНТУ» корпус горно-нефтяного факультета посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Вместе с ректором университета Олегом Баулиным и генеральным директором «Башнефти» Андреем Лазеевым они посетили лаборатории центра и ознакомились с последними достижениями науки и техники.

Выступая перед студентами и аспирантами факультета, ректор УГНТУ отметил, что открытие научно-образовательного центра – это большой праздник как для вуза, так и для всей республики, и продуктивное завершение года 90-летия башкирской нефти.

- Этот корпус строился ровно 45 лет назад с привлечением студенческих стройотрядов из числа ребят горного и строительного факультетов при активном содействии компании «Башнефть». И вот новый виток спирали, уже на совершенно ином уровне. То, что мы сегодня имеем – без сомнения лучший научно-образовательный центр в области нефтегазодобычи и цифровых технологий, как минимум в стране! Спасибо главе республики Башкортостан Радию Хабирову, руководству «НК «Роснефть» и АНК «Башнефть»! – подчеркнул ректор УГНТУ Олег Баулин.

В научно-образовательном центре «Роснефть»-УГНТУ» работают 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 в области разработки и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и две лаборатории техносферной безопасности. В каждом учебном классе есть необходимое для научно-практической работы оборудование, а занятия проводят лучшие преподаватели вуза.

- Здесь создана мощная материальная база, оборудованы современные площадки. И студентов, как только они получают дипломы, с охотой забирают работодатели. Они выходят из вуза уже хорошими специалистами, - высказался о НОЦ «Роснефть-УГНТУ» глава Башкирии Радий Хабиров.

ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

«Комсомолка» посетила несколько лабораторий научно-образовательного центра и выяснила, какие теоретические знания и практические навыки могут получить здесь студенты и аспиранты и на каком оборудовании они занимаются. Первая остановка нашей экскурсии – лаборатория нефтепромысловой химии, о которой нам рассказала замдиректора Инжинирингового центра УГНТУ по нефтепромысловой химии Полина Шадрина.

- Здесь мы занимаемся анализом пластовых флюидов, органических и неорганических отложений, которые мы отбираем со стенок нефтепромыслового оборудования и всех сопутствующих химических реагентов. На основе полученных данных мы можем прогнозировать риски возникновения осложнений тех процессов, которые задействованы в бурении, переработке, транспортировке и подготовке нефти. Мы обрабатываем результаты и прогнозируем: какова вероятность возникновения рисков, рекомендуем химические методы их предотвращения. Если проблема уже возникла, то рекомендуем реагенты для ее предотвращения, - отмечает Полина Шадрина.

Помимо работы с пробирками и реагентами, магистранты и аспиранты горно-нефтяного факультета УГНТУ в этой же лаборатории могут провести и «цифровые» эксперименты. То есть смоделировать с помощью современного оборудования процессы, происходящие при добыче или переработке нефтепродуктов. А еще в лаборатории нефтепромысловой химии можно определить количество хлорорганических соединений и серы в составе нефти.

- Такую работу мы выполняем как по заказу компаний, так и в рамках научной-исследовательской деятельности. Здесь может заниматься любой аспирант со своим научным руководителем. Мы составляем научную программу, она согласовывается, и мы выделяем им рабочее место и оборудование, - говорит замдиректора Инжинирингового центра УГНТУ по нефтепромысловой химии.

Есть в НОЦ «Роснефть»-УГНТУ» и уникальный учебный тренажер, позволяющий приобрести практические навыки бурения скважин. Проще говоря, каждый студент вуза может, не выходя из корпуса почувствовать себя на нефтяном месторождении, а по окончании курса занятий получить удостоверение помощника бурильщика.

Выглядит эта учебная аудитория довольно внушительно: в центре помещения стоит настоящая буровая установка.

- Это современная буровая установка, здесь студенты УГНТУ проходят практику. Есть и настоящая скважина под нами – 150 метров. Летом установят насосы и можно будет проводить операции по промывке скважины, а пока что ребята учатся как правильно проводить спуско-подъемные операции, - рассказывает бурильщик Иван Салский.