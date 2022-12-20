Что происходит с уфимским ТЦ «Меркурий» спустя три месяца после пожара

Внутри первого корпуса есть работающие магазины, но расследование все еще продолжается. Фото: Яна Базекина

В горевшем в сентябре в Уфе ТЦ «Меркурий» к концу года откроется кинотеатр.

Поздно вечером, 9 сентября, в знаменитом уфимском ТЦ «Меркурий», ранее известном всем жителям башкирской столицы как «Колхозный рынок», вспыхнул пожар. По данным МЧС по Башкирии, возгорание возникло на третьем этаже, а затем огонь охватил крышу первого корпуса и перекинулся на второй.

Пожар тушили в общей сложности 36 часов, задействовали даже специальный пожарный вертолет. К счастью, в момент возникновения пожара в помещениях торгового центра посетителей было немного и обошлось без погибших и пострадавших. Правда, в момент тушения пожара в здание пытались прорваться продавцы бутиков, в надежде спасти свой товар. Отчаявшихся предпринимателей останавливали сотрудники полиции, мгновенно оцепившие территорию вокруг торгового центра.

Спустя почти неделю со дня большого пожара владелец ТЦ «Меркурий» Айрат Сулейманов в беседе с «КП-Уфа» заявил, что очень рассчитывает на возобновление работы комплекса к новогодним праздникам.

Пожар в здании бывшего «Колхозного рынка» в Уфе начался вечером 9 сентября 2022 года. Фото: МЧС по РБ

ОТКРЫТИЕ КИНОТЕАТРА

Сразу после пожара многие продавцы, торговавшие внутри, перебрались на улицу. Окрестности ТЦ «Меркурий» превратились в подобие вещевого рынка из далеких 1990-х. Одежду и обувь продавали прямо на импровизированных прилавках, а покупатели примеряли понравившиеся вещи на картонке. Тогда многие из предпринимателей говорили, что имущество свое они не страховали и поэтому понесли гигантские убытки.

На данный момент официальную версию осеннего пожара в ТЦ «Меркурий» все еще не озвучили. Собственный источник «КП-Уфа» в МЧС по Башкирии отметил, что эксперты усматривают в этом ЧП признаки поджога и теперь делом должны заниматься уже в республиканском МВД. Об этом ранее также писали некоторые СМИ.

Часть магазинов на нижних этажах комплекса открылась уже в ноябре. Фото: Яна Базекина

А пока в ТЦ «Меркурий» свои двери для посетителей открыли только магазины в третьем корпусе. Том самом, куда пожар не успел добраться. По словам местных жителей, все крупные торговые точки в отдельно стоящем здании работают в обычном режиме. А 29 декабря откроется и кинотеатр «Глобал Синема».

- 9 сентября в торговом комплексе произошел пожар, в связи с чем он был закрыт. От пожара пострадали первый и второй корпус, в третий пострадал от задымления. Кинотеатр был закрыт в связи с проведением следственных действий. Первые сеансы мы запустим 29 декабря, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» директор кинотеатра Татьяна Быкова.

Полное расписание киносеансов появится немного позже, но уже сейчас известно, что в «Глобал Синема» покажут такие фильмы как «Елки Палки», «Иван царевич и Серый волк 5 часть», «Чук и Гек Большое приключение», «Непослушник 2», «Чебурашка», «Бывшие», а с 5 января «Операция Фортуна: Искусство побеждать». Все фильмы имеют возрастные ограничения.

В ближайшее время полностью возобновит работу только третий корпус ТЦ «Меркурий». Фото: Владислав Казанцев

ЧТО БУДЕТ С ПРОДАВЦАМИ БУТИКОВ

О дальнейшей судьбе ТЦ «Меркурий» на данный момент сложно сказать что-то конкретное. Как скоро в первых двух корпусах вновь откроются магазины с одеждой и обувью, и кто там будет торговать? К сожалению, вновь связаться с владельцем комплекса не удалось. Однако даже в сложившейся ситуации у продавцов, потерявших при пожаре свой товар, есть шанс получить компенсацию.

Как пояснил в беседе с «КП-Уфа» уфимский адвокат Роман Петров, товар, как правило, страхуется. Получить страховую выплату за полную или частичную его потерю, можно на основании справки от МЧС.

- В случае, если страховая откажет, то добиться этого можно через Арбитражный суд республики. А тем, кто не страховал свое имущество, остается ждать установления причины пожара. Если он возник из-за, например, неисправной проводки, то убытки им должен возместить тот, кто отвечал за противопожарную безопасность. А если там был поджог, то все претензии уже будут адресованы ему. Их будут взыскивать по решению суда, - подчеркнул адвокат Роман Петров.