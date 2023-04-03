Уровень Белой за сутки вырос на 2 метра: как Башкирия входит в сезон половодья

В Зианчуринском районе вода быстро пришла и также быстро ушла. Фото: соцсети

Башкирия продолжает приближаться к пику паводка, который в этом году из-за аномально теплой весны ожидается на 10-14 дней раньше привычных сроков. Как уточняют в региональном Госкомитете по ЧС, уже на этой неделе все реки в республике очистятся ото льда, поэтому вода будет стремительно подниматься и дальше. На небольших степных реках уже в ближайшие дни ожидается прохождение максимального уровня воды.

НАЧИНАЕТ ПОДТАПЛИВАТЬ ДВОРЫ И МОСТЫ

Впрочем, наибольшее беспокойство у специалистов вызывает состояние реки Белой. Только за последние сутки ее уровень вырос сразу на 218 см и сейчас составляет более 33,5 метров. Активно продолжают расти уровни рек Изяк (+69 см, всего 184 см) в Уфимском и Благовещенском районах и Нугуш (+59 см, всего 1048 см) в Мелеузовском районе.

Уровень реки Белой ежесуточно растет. Фото: ГК РБ по ЧС

Поскольку половодье еще не достигло своего пика, случаев серьезных затоплений домов и придомовых территорий пока еще не регистрируются. Пока отмечаются 9 подтоплений в 9 муниципалитетах – это 4 моста и 5 участков дорог. Например, в Куюргазинском районе затопило мост, ведущий к деревне Якутово. Впрочем, на жизнеобеспечение деревни это никак не повлияло, а экстренные службы сейчас отслеживают там ситуацию.

А в Зианчуринском районе Башкирии талые воды подтопили несколько дворов в деревне Ибраево. Как рассказывают местные жители, подобная ситуация повторяется каждый год: из-за разлива горного ручья Коройылга затапливает дворы на улице Урмансы.

– Буквально 30 марта топило довольно сильно, на трех улицах сараи были почти полностью в воде. Да, вода быстро ушла, но осталось болото, которое не высыхает очень долго, - вздыхают сельчане.

Степные реки уже на этой неделе пройдут пик половодья. Фото: соцсети

ПРОДОЛЖАЮТ ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОРОГИ ИЗ-ЗА ПЕРЕЛИВОВ

Также из-за перелива талых вод продолжают закрывать движение на дорогах в районах. Так, в Кугарчинском районе с 29 марта по 5 апреля перекрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги Старосубхангулово – Мраково. До 5 апреля продлено ограничение движения транспорта в Белорецком районе на автодороге Верхний Авзян – Исмакаево - а/д станция Улу-Елга – Ишля – Тукан – Зигаза. До 18.00 5 апреля закрыто движение транспорта в Иглинском районе на южном обходе села Иглино. В Минтрансе добавляют, что объезд возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка.

А в Бижбулякском районе до 18.00 часов 10 апреля из-за паводка перекрыли подъезд к деревне Набережный. В настоящий момент объезд возможен через села Аитово и Боголюбовка.

В некоторых районах из-за переливов пришлось закрыть дороги. Фото: соцсети

ВСЕ ВАЖНОЕ О ПАВОДКЕ РАССКАЖУТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Кстати, уже с 4 апреля всю важную и оперативную информацию по половодью жители Башкирии смогут узнать из специальных брифингов, которые будут ежедневно транслироваться в 11.00 на телеканалах БСТ И Башкортостан-24.

- В прямом эфире будем говорить, где у нас что происходит, какие территории подтоплены, что делать жителям, какие собирать документы и так далее, - уточнили в ЦУРе.

ЭТО ВАЖНО

Для многих ледоход и паводок – интересное зрелище и даже развлечение. Вот только в Госкомитете ЧС республики строго напоминают: такие забавы могут быть опасны для жизни. Поэтому держитесь подальше от мест ледяных заторов на реках, не забирайтесь на льдины и не катайтесь бревнах на самодельных плотах. Прыгать с одной льдины на другую, да и вообще выходить на весенний подтаявший лед озер и водохранилищ – дурная затея. Также не стоит стоять на обрывистых и подмытых берегах, так как они в любой момент могут обвалиться. А родителям строго настрого запрещено отпускать своих детей одних к водоемам для игр и прогулок. В противном случае может повториться трагедия, как в Мечетлинском районе, где трехлетняя малышка отправилась вместе старшими братьями и сестрами гулять к замерзшей луже, но уронила игрушку и провалилась под лед. В итоге девочка нахлебалась воды и скончалась до того, как подоспела помощь взрослых.