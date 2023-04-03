Какие парки будут обустраивать в Башкирии в 2023 году

В этом году планируется благоустройство 122 различных объектов по всей республике Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Башкирии озвучили список парков и скверов, которые будут благоустраивать в 2023 году.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 3 апреля 2023 года с докладом о планах по благоустройству парков в городах выступила и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова. Она рассказала, в каких общественных пространствах по всей республике будут проводить ремонт в этом строительном сезоне.

По данным МинЖКХ в 2023 году планируется благоустроить 122 объекта, из которых половина находятся в различных городах Башкирии. На совещании в правительства озвучили 10 самых масштабных проектов.

- Город Октябрьский. Здесь благоустраивается пространство, прилегающее к Московскому проспекту и улице Закирова. Планируется создание фудкорта, зоны для прогулок, отдельного входа в парк, появится площадка для выгула и дрессировки животных, - поделилась планами и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

По словам чиновницы, в том же Октябрьском благоустроят и обновят также местный парк Победы.

- В городе Нефтекамске благоустроят территорию перед картинной галереей «Мирас». В городе Салавате благоустроят аллею по бульвару Салавата Юлаева. Появятся теневые навесы, новые скамейки и места отдыха, предусмотрено обновление существующей детской площадки. На второй аллее, по улице Ленина, предусмотрена замена покрытия, обустройство уличного освещения и видеонаблюдения, - доложила Ирина Голованова.

Также по словам министра, в этом году продолжится благоустройство набережной в Стерлитамаке, что на противоположной стороне реки Стерля. Кроме того, в этом же городе хотят благоустроить березовую аллею по улице Комарова.

В свою очередь, продолжится в этом году благоустройство парка имени Матросова в Ишимбае и начнется обустройство сквера Молодоженов. В последнем случае коммунальщики уберут из сквера полуразрушенные конструкции, а ремонт будет проходить в два этапа.