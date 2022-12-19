После 20 декабря цены взлетят! Как выбрать новогоднюю елку в Уфе и можно ли на этом сэкономить

Хотите подешевле - покупайте елку уже сейчас Фото: Иван ПРОХОРОВ

До Нового года – совсем ничего, а значит, пора отправляться за главным атрибутом праздника – новогодней елкой. Елочные базары уже открылись, по улицам витает запах хвои, а продавцы бойко нахваливают свой товар. Узнали, что чаще покупают уфимцы – елки или пихты, сколько придется выложить за деревце, а главное – стоит ли выжидать время, чтобы сэкономить, или наоборот – перед Новым годом цены взлетят до небес.

«СКИДЫВАТЬ ВАМ ЦЕНУ НИКТО НЕ БУДЕТ»

Вообще, многие предпочитают покупать елку за неделю до Нового года, а то и за пару дней. Мол, больше шансов, что зеленая красавица не порыжеет и не осыплется в жаркой натопленной квартире. А еще многие уверены, что это прекрасный шанс сэкономить – какой резон продавцам ломить цены на товар, который, если не распродать до 31 числа, отправится на распил?

Хоть на вывеске озвучена цена от 500 рублей, дешевле 800 - тут деревца не найти Фото: Яна БАЗЕКИНА

— Это так покупатели считают, у нас же своя логика. Вот сейчас если купить елку – сэкономите, а после 20 декабря, когда начинается самый ажиотаж, цены взлетят, как минимум, на 30 процентов. Конечно, торговать будем до самого вечера 31 декабря, но даже если елки останутся – никто их бесплатно раздавать не будет. Все, что не удастся продать, отправится либо на подстилку в конюшни, либо на лесозаготавливающие предприятия, - пожимает плечами улыбчивый продавец. – А вообще у меня лично никогда даже захудалого деревца не остается, все разбирают подчистую. Хотя в прошлом году 2 маленькие елочки остались, их я бесплатно отдал пенсионерам, которые за еловыми лапами пришли.

А что по ценам? За небольшие елки до 1,2 метров просят всего 800 рублей. Повыше – уже по 1000, самые внушительные экземпляры – по 1400. Немного дороже сосны – в среднем, 1000-1300 рублей. Самые дорогие традиционно – пихты. Их особо ценят за богатый хвойный аромат, поэтому цены за самую небольшую и неказистую пихту начинаются от 1400. Высокие и пышные «модели» отдают по 4 тысячи. Все деревья привезены их питомника в Белорецке, снабжены полным комплектом необходимых разрешительных документов.

Елки все упакованы в сетку - разберись, какая из них куцая, а какая пышная Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Нельзя сказать, что чаще берут те или другие виды деревьев. На все есть спрос, свой покупатель. Хотите новогоднее дерево, как с открытки, это елка – пышная, но быстро осыпается и почти без запаха. Пихты очень ароматные, но чаще всего «голые», но при этом все равно дорогие, а еще стоят дольше всех. Можно взять сосну – и вид симпатичный, и по цене не кусается, - говорит продавец Альберт.

УЧИМСЯ ВЫБИРАТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА ЕЛКОЙ ПРАВИЛЬНО

Наверное, как выбирать «ту самую» елку, знает каждый. Но кроме внешнего вида не поленитесь обратить внимание еще на несколько моментов. Вы же не хотите, чтобы ваша красавица сбросила хвою еще до боя курантов.

У свежесрубленного здорового дерева иголки мягкие, эластичные, хорошо гнутся. Сама хвоя должна быть ярко-зеленого цвета, без рыжины. Если дерево упаковано в сетку, не поленитесь попросить продавца снять ее и оценить качество хвои. Оптимально растереть между пальцами пару хвоинок и оценить аромат. Если вообще не пахнет – скорее всего, дерево уже старое.

Щупайте, нюхайте, мните хвою в руках. Вы же не хотите, чтобы елка осыпалась еще до Нового года! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Поглядите на ствол – он должен быть крепкий, устойчивый, без трещин и сильных зазубрин на месте спила.

Еще один способ проверить елку на «свежесть»: хорошенечко ее встряхнуть или ударить стволом о землю: если хвоя не осыпается, то можно смело покупать.

Итак, елку мы выбрали, принесли домой, а как правильно за ней ухаживать.

- Не спешите ее сразу ставить и наряжать. Если есть возможность, пусть ночь проведет на балконе. Устанавливайте дерево подальше от отопительных приборов – в емкость с водой или песком, который нужно регулярно увлажнять. Чтобы дерево лучше впитывало влагу, можно немного расщепить ствол, но не переусердствуйте. Некоторые добавляют в воду таблетку аспирина и сахар, но по мне хватит и обычной воды, - советует продавец.