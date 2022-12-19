Фестиваль Терра Зима 2023 в Уфе: расписание по дням, где пройдет, какие конкурсы

Фото: https://vk.com/terra.bashkiria

Уже через несколько недель жителей Башкирии ждет новый фестиваль Терра Зима 2023 в Уфе – публикуем всю важную информацию о нем.

Новогодний фестиваль Терра Зима проводится в Уфе с 2019 года. Уже традиционно он затягивается на несколько дней и площадок. Это – прекрасное мероприятие для тех, кто не хочет сидеть дома во время длинных новогодних каникул (когда съедены все салаты и выпит весь алкоголь!).

Где пройдет фестиваль Терра Зима 2023 в Уфе

Из-за особенностей программы мероприятий, каждый день фестиваля Терра Зима 2023 в Уфе будет начинаться в разных местах. Сперва гостей у ждут Гостиного двора, затем у Дома профсоюзов и на новой набережной реки Белой. Подробнее о местах проведения фестиваля читайте ниже.

Расписание фестиваля Терра Зима 2023 в Уфе по дням

31 декабря

Начнется новогодняя чреда мероприятий еще последним вечером 2022 года. Фестиваль Терра Зима 2023 в Уфе откроется в 22.00 31 декабря на площадке перед Гостиным двором. Таким образом, жители Башкирии смогут встретить 2023 год на свежем воздухе в компании единомышленников. Разумеется, что делать они это будут под аккомпанемент артистов – организаторы обещают выступления музыкантов, поздравления от Деда Мороза и игры. Продлится празднование Нового года до 3 часов ночи.

1 января

В первый день нового года фестиваль Терра Зима 2023 в Уфе пройдет рядом с Домом профсоюзов по улице Кирова. Как и в прошлом году, в 15.00 здесь пройдет карнавал и костюмированный парад, который растянется до Гостиного двора. Закончится первый день фестиваля дискотекой.

2 января

Во второй день фестиваля Терра Зима 2023 добавится национальный колорит за счет проведения зимнего сабантуя. Оригинальный праздник отмечают летом, по случаю завершения посева, но организаторы придумали его зимний вариант. В 12 часов гостей фестиваля приглашают к парковке Гостиного двора на чаепитие, конкурс самоваров, ярмарки и концерт.

3 января

Завершится фестиваль Терра Зима 2023 в Уфе на набережной реки Белой. В 11 часов здесь начнется башкирский биатлон (вариация, где вместо винтовки лук), а уже через час всех желающих начнут катать по набережной на новогодних упряжках с конями.

Какие конкурсы будут на фестивале Терра Зима 2023 в Уфе

Сейчас гостей фестиваля приглашают поучаствовать в конкурсе самоваров и праздничных костюмов. Вероятно, что позже к ним могут добавиться другие. Для участия в конкурсах нужно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля Терра Зима 2023 в Уфе.