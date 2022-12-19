Катки на улицах и отмененные рейсы: как Башкирия справляется с последствиями ледяного дождя

Все машины в городе покрылись толстой коркой льда Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье в Башкирию пришел активный циклон со стороны Средиземного моря, который принес с собой драматические изменения погоды. Столбики термометров резко поползли вверх, полил настоящий дождь вперемешку со снегом, и очень быстро машины, дороги, деревья и линии электропередач покрылись толстой коркой льда. Как Башкирия справлялась с последствиями ледяного дождя, и какая погода ожидается в ближайшие дни?

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА

Больше всего оценили последствия ледяного дождя автовладельцы. Во-первых, очистить автомобиль от толстой ледяной корки – задача не из легких, да и дороги превратились в сплошной гололед. Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупреждал водителей о неблагоприятных условиях на дороге, а на трассы М5, М7 и Р240 Уфа-Оренбург вышли на дежурство 26 дополнительных экипажей ГИБДД, которые следили за порядком на дорогах. Тем не менее, не обошлось и без смертельных ДТП. Так, в Иглинском районе из-за снегопада на трассе Toyota Corolla Fielder залетела под встречный грузовик Volvo. В итоге 49-летний водитель легковой иномарки скончался на месте. А вечером в Стерлитамакском районе на трассе столкнулись четыре автомобиля и пассажирский автобус. К счастью, обошлось без погибших и серьезно пострадавших.

Из-за снегопада и гололедах на трассах происходили ДТП

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД ГРУЗОВИКОВ В УФУ ОТМЕНА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

А уже утром 19 декабря из-за гололедицы на дорогах в некоторых районах республики отменили рейсовые и школьные автобусы. Так, например, в Благоварском районе местная администрация ввела режим повышенной готовности и порекомендовала учебным заведениям на время непогоды организовать дистанционное обучение.

Кроме того, в Уфе ввели временное ограничение въезда грузового транспорта, которое продлится с 12.00 до 20.00 на направлениях Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Автовладельцам долго приходилось очищать лобовое стекло ото льда Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЗАДЕРЖКИ АВИАВЫЛЕТОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЙСОВ

Из-за непогоды и ледяного дождя пришлось задержать и перенести некоторые авиа- и железнодорожные рейсы. Министр транспорта Башкирии уже прокомментировал случаи задержки поездом во время оперативного совещания в правительстве республики.

— Ледяной дождь создал проблемы на отдельных участках железной дороги. Обледенение контактного провода привело к задержке поездов. Всего отмечено 8 случаев задержки более двух часов, - подчеркнул Александр Клебанов.

В свою очередь дорожники надеются, что уже к вечеру проблему с задержкой движения на железной дороге удастся решить полностью.

КАК СПРАВЛЯЮТСЯ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Из-за потепления и обильного снегопада многие дороги в городе превратились не только в каток, но и в снежную кашу, из-за чего то и дело во дворах застревают машины. Многие уфимцы утром в понедельник жаловались, что не смогли дождаться нужного автобуса и невозможно было вызвать такси из-за небывалого наплыва заказов. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях даже предупредил горожан, что хоть коммунальщики и работают с удвоенной энергией, лучше выезжать заранее, чтобы не опоздать на работу или другим важным делам.

На дорогах образовалась непроходимая снежная каша Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Зима в Уфе отличается разными погодными сюрпризами. Сегодня в нашем городе потеплело, прошел мокрый снег, переходящий где-то в ледяной дождь. Выезжайте в дорогу с утра пораньше, не торопитесь и помните, что мокрый снег и перепады температуры способствуют образованию наката, гололедице. Если есть возможность, откажитесь от дальних поездок, - подчеркнул Мавлиев.

По уверениям градоначальника, коммунальная служба и снегоочистительная техника борются с последствиями непогоды круглые сутки – чистят дороги от снега, посыпают реагентами сложные участки дорог с подъемами, мосты и путепроводы, а также пешеходные тротуары. Вот только многие горожане отмечают, что от реагентов ситуация на дорогах становится только хуже.

- От реагентов одна вода и снежная каша. Брюки до колен мокрые и грязные. Лучше песок, так хоть снег в воду не превращается. И ходить по дороге с реагентами очень скользко, - отмечает Марина С.

Кое-где снегопад даже повалил дерево Фото: Павел КРАЙНОВ

ЧТО С ПОГОДОЙ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ?

По прогнозу синоптиков такая погода с плюсовой температурой, снегопадами, гололедицей и снежной кашей на дорогах продлится до вечера понедельника, а уже в ночь на 20 декабря грянут заморозки до -15; -20, а в отдельных районах при прояснениях и вовсе до -27, а это значит, что есть риск, что гололед только усилится, поэтому на дорогах нужно быть максимально осторожными. Такая довольно морозная погода продержится в республике примерно до конца недели.