Отвечаем, будет ли салют на Новый год 2023 в Уфе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед наступлением главного и самого масштабного праздника в России, жители столицы Башкирии все чаще задаются вопросом об увеселительных мероприятиях и конкретно о салюте на Новый год 2023 в Уфе. Рассказываем об этом подробнее и по порядку.

Салют на Новый год 2023 в Уфе - будет или нет?

Несмотря на давнюю традицию выходить на улицу с шампанским и вместе с остальными горожанами встречать новый год под залпы фейерверков, в этом году власти решили, что в связи с последними событиями такой формат празднования неуместен, и салют на Новый год 2023 в Уфе организовывать не будут.

В мэрии пояснили, что план новогодних каникул скорректирован из-за проведения специальной военной операции. В этот раз празднование будет организовано с учетом настроения людей, акцент планируется сделать на семейные ценности.

Поэтому официального городского салюта на Новый год 2023 в Уфе не будет, однако в мэрии подготовили другие мероприятия. Да и никто не запрещает гражданам запускать в небо свою пиротехнику.

Салюта на Новый год 2023 в Уфе не будет, но проведут концерт

В муниципалитете сообщили, что 31 декабря перед Государственным академическим русским драматическим театром проведут концерт, который начнется в 20:00 и продлится до 2:00 1 января.

Встретить Новый год можно будет не только на площади Ленина, но и перед Конгресс-холлом «Торатау». При желании уфимцы смогут отпраздновать и возле других городских елок, которых в городе будет 16. На придомовых территориях установили еще 123.

Не расстраивайтесь, что салют на Новый год в Уфе 2023 проводиться не будет, хорошее новогоднее настроение можно будет получить и без него.