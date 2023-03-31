Интернет-травля в школах становится государственной проблемой: что нужно знать о киберрисках

Последствия интернет-буллинга для ребенка могут быть самими неожиданными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 2023 года депутаты парламента Башкирии открыто признали, что в школах есть новая напасть – так называемый интернет-буллинг. В связи с последними случаями, которые попали в широкое общественное пространство и бурно обсуждались в СМИ, созывалось заседание Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В ходе него председатель комитета Раиль Асадуллин и рассказал своим коллегам о проблемах.

Один из последних случаев: травля организована достаточно просто – группа ребят (на минуточку всего-то пятый класс!) одной из уфимских школ создала группу в социальных сетях, добавила туда друзей для публики и жертву для травли. Далее оставалось только ежедневно упражняться в словесных колкостях, подбирать уничижающие иллюстрации и всячески, как говорится на современном языке, хейтить. Самое интересное, что от такого рода буллинга не смогли спасти своего ребенка и родители. Отца жертвы после его попыток поговорить с обидчиками попросту тоже добавили в данную группу и точно так же продолжили издеваться. В итоге семье не оставалось ничего другого, как экстренно переводиться в другую школу и спасаться от интернет-войска, попутно менять номера телефонов и стараться их нигде не светить среди старых контактов. Администрация школы ничем не смогла это предотвратить, помочь или даже банально остановить. Поговаривают, что четверо основных зачинщиков в глазах сверстников, наоборот, получили даже более высокий статус и теперь пользуются большим уважением.

Напомним, это всего лишь ученики пятого класса. Что может произойти в седьмых-восьмых-девятых, когда и интернетом уже лучше пользуешься, и о способах психологического воздействия на людей больше узнаешь, да и банально становишься опытнее в троллинге и буллинге – очень большой вопрос. Вполне реальный сценарий, что дело переездом в другую школу/город не ограничится. Последствия могут быть колоссальными. Поэтому каждый родитель должен быть готов к тому, как противостоять рискам современного общества. Тычки в коридорах школы – это прошлый век. Ныне с техническими устройствами можно устроить такую травлю, что не будет покоя круглые сутки все семь дней в неделю.

Родителям следует внимательнее следить за соцсетями своих детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ

По данным опроса Общественной палаты Башкирии, 60% детей в республике хотя бы раз в жизни сталкивались со школьной травлей. У буллинга, как правило, всегда есть конкретная цель – возвыситься в социальном статусе в своей группе общения, показать свое лидерство, продемонстрировать силу. Дать подзатыльник или подкараулить на улице теперь не модно. Модно – забраться в голову и сделать так, чтобы одно твое имя уже внушало страх.

В наше время статус личности легко проверить по его социальным сетям. Человек даже может не показывать себя ярко в реальной жизни, но по стилю его поведения в интернете уже формируется определенный авторитет. Чтобы стать заметным, нужны запоминающие действия. И самый простой путь – найти жертву, которая не сможет вовремя защититься.

Самое сложное в этом, что теперь не предугадаешь, кто потенциально может стать целью буллинга. В равной степени ею может оказаться и отличник, и двоечник, и экспрессивный ребенок или, наоборот, замкнутый. Неважно и воспитание, и степень дохода семьи. Любой школьник, если в конкретный момент времени в интернете допустил ошибку, не сориентировался в ситуации и неправильно среагировал, тут же может превратиться в жертву полноценной акции по травле, к которой постепенно будут вовлекаться все больше и больше людей.

Например, в одном из районов Башкирии был случай, когда ребенок просто в чате попросил переслать ему домашнее задание. Но фраза оказалась не совсем правильно сформулированной, и за это несколько одноклассников сразу зацепились. Все дошло до того, что в личные сообщения отправлялись сложные нецензурные тирады. При этом в реальной жизни никакой травли не было. Все это заметила мама ребенка, которая потом обратилась к помощи специалистов. Сам школьник просто не понимал, как нужно действовать.

«К сожалению, полностью исключить попытки буллинга в школе или во дворе невозможно, дети еще не умеют сдерживать свои эмоциональные порывы: различать, что хорошо, что плохо, не следовать стадному инстинкту», - объясняет психолог Алиса Курамшина.

Травля в интернете серьезно сказывается на реальной жизни школьника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАШЕ ОРУЖИЕ – ЗНАНИЕ

Так как полностью защититься от потенциального интернет-буллинга попросту невозможно, на родителях большая ответственность – знать и выявлять на начальной стадии все возможные риски. Это касается всего того, что связано с буллингом, так и просто с обычными угрозами для ребенка. Интернет – опасная сфера жизни. Каждый родитель должен четко и ясно представить, какие опасности там поджидают.

Футуролог, эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов в ходе вебинара, организованного компанией «Ростелеком», четко выделил все виды киберрисков в детской среде. Эти знания помогут вовремя выявить и выйти из ситуации с наименьшими потерями. Многие из этих терминов по-прежнему остаются непонятными для родителей. А подобное незнание само по себе уже огромный риск.

Перво-наперво, конечно, кибербуллинг – повторяющиеся эпизоды агрессивного поведения, направленные на то, чтобы напугать, унизить и разозлить человека. С пониманием этого явления проблем особых быть не должно.

Дальше сложнее. Сталкинг – навязчивое преследование, выслеживание и продолжительные домогательства до жертвы. Груминг – установление дружеского и эмоционального контакта с ребенком для его дальнейшей сексуальной или криминальной эксплуатации, мошенничества, шантажа, компрометирования или домогательств. Наверняка, многие родители даже не в курсе, что такое вполне возможно может произойти с их детьми.

Самые жестокими киберрисками современности являются:

- сексуальные домогательства – запугивание, издевательство или принуждение сексуального характера, а также нежелательное и ненадлежащее обещание вознаграждения в обмен на сексуальные услуги;

- доксинг – публичное раскрытие в сети персональной информации о человеке или группе людей без согласия жертвы;

- создание и распространение материалов с детской порнографией – порнографические материалы о детях в больших количествах создаются и передаются по всему мира благодаря интернету;

- кража, сбор и эксплуатация персональных данных – применение технологий для получения персональных данных детей и дальнейшего их использования в неэтичных целях;

- шерентинг – регулярное использование родителями социальных сетей для обмена новостями, изображениями и другой информацией о детях. Имеется ввиду то, что родители сами должны быть крайне внимательны, когда что-то публикуют о своих детях.

Современные дети до 80% времени проводят в интернете. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ

Также родителям всегда нужно внимательно выявлять контент, содержащий сцены насилия, порнографию, дезинформацию, опасные тренды и челленджи. Вовлечение детей в массовые активности могут угрожать психическому и физическому здоровью как участников, так и окружающих.

Одна из главных опасностей в интернете – вовлечение детей в криминальное сообщество. Ребенка могут вовлечь в группу, в которой будут пропагандировать и навязывать безнравственные ценности и установки. Например, обесценивание человеческой жизни и жестокость. Реагировать на подобное нужно мгновенно и не позволять состоять детям в таких сообществах. Также нужно внимательно относиться к группам, где дается возможность к покупке запрещенных товаров и услуг. Известны случаи, когда школьники приносили в школу и оружие, и наркотики. Иногда это приводило к трагедиям.

Особая опасность – идеи радикализма и экстремизма. Подростки очень восприимчивы к новым идеям, особенно если она покажется им интересной. Если упустить этот момент, то в дальнейшем контраргументы с противоположным мнением уже совершенно не работают.

Но киберриски есть не только в том, что касается криминала, но и в таком обширном и, казалось бы, безобидном явлении как маркетинг. Поэтому особая осторожность к каналам по сбыту некачественных товаров или таких, которые могут нанести вред самому ребенку и его окружающим, и к различным психологическим уловкам, которые провоцируют выполнение определенных действий, поощряя постоянное совершение покупок. Ну и, конечно, онлайн-мошенничество. Интернет-сервисы и программное обеспечение с доступом в интернет может применяться для обмана детей. При этом они являются одной из наиболее уязвимых категория жертв для интернет-мошенников.

Также никогда нельзя забывать о том, что ваш ребенок может пострадать от банального избыточного использования интернета, которое в итоге приведет к нарушению психологического, социального и личностного благосостояния. К тому же порой интернет может привести к игровой зависимости ребенка, когда онлайн-игры возьмут вверх над другими интересами и повседневной деятельностью.

Давайте не забывать, что интернет – суперполезная штука и главный источник знаний. Но дети далеко не всегда могут понимать, что за группой в соцсетях может таиться что-то злое и опасное, и что каждое неосторожное слово в переписках внезапно может привести к травле. Задача современных родителей как раз в том, чтобы свести все киберриски к минимуму.