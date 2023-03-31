Удивительные цифры: эксперты назвали среднюю зарплату в малых городах Башкирии

Средняя зарплата в малых и средних городах Башкирии за 2022 года превысила 40 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики агентства РИА Рейтинг назвали среднюю зарплату в небольших городах Башкирии: она превысила 40 тысяч рублей.

На днях эксперты агентства РИА Рейтинг составили рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами в глубинке. Аналитики собрали данные официальной статистики по итогам 2022 года и определили средний уровень доходов в малых городах с населением более 50 тысяч человек и средних городах где проживает более 200 тысяч человек.

КАК СЧИТАЛИ

Согласно методике исследования, эксперты рассчитали среднюю зарплату в малых и средних городах региона, и сравнили ее с крупными городами. То есть определили соотношение среднего заработка в глубинке и столице региона в процентах. В итоге был составлен общий рейтинг регионов России по уровню зарплат в провинции. В него не попали города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Помимо показателей по средней зарплате составители рейтинга обратили внимание на то, сколько на эти доходы можно купить «фиксированных наборов товаров и услуг». Туда входят предметы первой необходимости, продукты питания, бытовая химия и услуги ЖКХ. Таким образом можно определить, сколько человек можно содержать на средний доход в малых или средних городах. В данном случае речь идет о минимальном уровне жизни, без излишеств.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Лидером рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там средний доход в глубинке составил 115,7 тысяч рублей. Второе место у Ненецкого автономного округа со средней зарплатой в 104,7 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Магаданская область со средним заработком в небольших городах в 116,9 тысяч рублей.

Последнее место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в глубинке заняла Чеченская республика. Там в небольших городах средняя зарплата составила всего 24,7 тысяч рублей. Второе место у Кабардино-Балкарской республики с доходом в 28 тысяч рублей, третье у республики Ингушетия со средней зарплатой в 26,2 тысячи рублей.

Башкирия в этом рейтинге заняла 40-е место. По официальным данным средняя зарплата в небольших городах республики составляет 40,4 тысячи рублей. На эти деньги можно купить 2,21 минимального набора товаров и услуг для жизни. А еще эта сумма составляет всего 64,9% от средней зарплаты в Уфе. Путем простых расчетов выясняем, что по данным Росстата, средняя зарплата в башкирской столице по итогам 2022 года составила 62,2 тысячи рублей.

МНЕНИЕ

Экономист Рустем Шайахметов в беседе с «КП-Уфа» разъяснил, почему фиксируется такая большая разница между средней зарплатой в Уфе и в небольших городах Башкирии.

- Когда мы говорим о средней зарплате в Уфе в 62 тысячи рублей, то должны учесть большую разницу между зарплатами топ-менеджеров и рядовых сотрудников. Если брать бюджетную сферу, то здесь искажает картину разброс в доходах, например, главы республики в более чем 7 млн рублей и спикера Госсобрания-Курултая в 6,6 млн в год. Это по данным за 2021 год. А есть воспитатели детских садов, другой персонал со зарплатой в менее 20 тысяч рублей в месяц, - отмечает экономист.

По словам Рустема Шайахметова, рассматривать средний уровень трудовых доходов в регионе следует по такому показателю как медианная зарплата. Проще говоря, это цифра как «золотая середина»: половина жителей получает больше этой цифры, а другая половина – меньше. В Башкирии медианная зарплата на 30% меньше, чем средняя.

- В Уфе эта разница больше, чем в других городах республики. В Башкортостане примерно 5% зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц, а пятая часть населения, получает зарплату менее 20 тысяч рублей, - поясняет экономист.

Как отметил Рустем Шайахметов, при расчете рейтингов по доходам населения стоит учитывать и уровень расходов на «фиксированный набор товаров и услуг».

- Например, по стоимости услуг ЖКХ мы находимся на 1 месте в ПФО. При сложении всех видов коммунальных услуг выходит примерно 75 рублей за каждый квадратный метр жилплощади. Есть и другие факторы. Альтернативные исследования потребительского рынка показывают, что средний чек на продукты питания в Уфе, выше, чем в Казани. То есть потребительские расходы в нашей республике выше - подытожил экономист.