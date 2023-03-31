«Самый дорогой косметолог России» из башкирской глубинки заявила, что ее обокрали на 900 тысяч

Айгуль Абдуллина в свои 28 лет является владелицей дорогих косметологических клиник в Уфе и Москве. Фото: соцсети

Популярный бьюти-блогер и косметолог Айгуль Абдуллина пожаловалась, что ее обокрали на крупную сумму. По словам «самого дорогого косметолога России» (так девушка называет себя), экс-управляющая ее московского салона якобы присвоила себе корпоративную банковскую карту, после чего устроила шопинг на 820 тысяч рублей. Также 41-летняя Ирина В. якобы вынесла из офиса ноутбук и теперь наотрез отказывается возвращать похищенное. Сейчас в перипетиях разбираются полицейские, а сама косметолог пока отказывается как-либо комментировать случившееся.

В 3 ГОДА ДЕЛАЛА УКОЛЫ ЦЫПЛЯТАМ, В 28 – СТАЛА ДОЛЛАРОВОЙ МИЛЛИОНЕРШЕЙ

История 28-летней уроженки Башкирии больше напоминает сказку про Золушку. Как рассказывает сама блогерша, родилась она в крохотной деревушке Старые Сулли в Ермекеевском районе, а уже в 3 года делала уколы цыплятам и утятам и мечтала стать врачом. В 15 лет юная девушка ушла из дома и жила в общежитии ПТУ, а подтянув биологию и химию, переехала в Уфу и поступила в медуниверситет, который окончила с красным дипломом.

По словам Айгуль Абдуллиной, еще в студенческие годы ее мучили проблемы с кожей, а многочисленные походы по врачам и косметологам только усугубили проблему. В итоге девушка решила сама отучиться на косметолога, чтобы не только вернуть себе красивую и чистую кожу, но и помочь другим людям, страдающим похожей проблемой. Стажировка в Париже, часы, проведенные в библиотеке за учебниками по физиологии и биохимии – и как результат авторская методика лечения кожи, собственный «трансформационный онлайн курс-практикум 3D преображения», тысячи восторженных подписчиков в соцсетях, собственные клиники красоты в Уфе и Москве и (как уверяет сама блогерша) «более миллиона довольных клиентов по всему миру», среди которых много популярных селебрити. Сама Айгуль Абдуллина с гордостью признается, что к 28 годам она без чьей-либо помощи стала «долларовой миллионершей» и «самым дорогим косметологом России». Последнее действительно близко к истине: прием в московском салоне стоит от 5 до 55 тысяч рублей, а если учесть, что в большинстве случае требуется курсовое лечение – ценник выходит «золотой».

ПРИСВОИЛА КАРТУ И ОТПРАВИЛАСЬ НА ШОППИНГ

Неожиданно идиллию подпортил скандал с бывшей управляющей московского салона, принадлежащей Абдуллиной. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 41-летняя Ирина В. после увольнения не вернула корпоративную карту, а вместо этого отправилась по магазинам, где оставила около 820 тысяч рублей. В придачу экс-сотрудница присвоила себе рабочий ноутбук, таким образом общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

Правда, вот сама Ирина В. наотрез отказывается признавать себя виновной и даже позволила себе резко высказаться в адрес бывшей начальницы, посоветовав ей «держать язык за красивыми зубами». Женщина уверяет, что из салона она уволилась около года назад, а к банковской карте никогда не имела никакого отношения, и распоряжаться ей могла только сама Абдуллина.

Как бы там ни было, блогер-доктор уже написала заявление в полицию. При этом «самый дорогой косметолог России» отказывается давать какие-либо комментарии до окончания следствия и очень удивлена, что история просочилась в СМИ. Впрочем, как признается сама блогерша, после скандала у нее появились сотни новых подписчиков и новые рекламные контракты, так что шумиха явно пошла на пользу бизнесу.

- Я не знаю, кто это заказал или слил инфу, но спасибо за рекламу! – написала Абдуллина у себя в соцсетях.