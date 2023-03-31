Глава Группы Газпромбанк Лизинг с рабочим визитом посетил Китайскую Народную Республику

Участие главы Группы включено в состав официальной делегации Государственной компании «Автодор», которая стала инициатором встреч с промышленными производствами КНР в рамках обмена опытом и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Цель визита Максима Калинкина в КНР – посещение предприятий по производству специальной и строительно-дорожной техники, проведение переговоров в целях налаживания деловых связей.

В рамках рабочего графика состоялось посещение завода SANY в Шанхае, который является одним из ведущих производителей экскаваторов и прочей строительной спецтехники в мире. Сегодня глобальная корпорация SANY включает пять индустриальных парков, исследовательские и производственные центры.По данным International Construction Yellow Table 2022 (ICYT), SANY занимает четвертое место среди мировых компаний с объемом продаж в 16 млрд долларов США. Объем ввоза спецтехники этой марки на территорию РФ в 2022 году составил чуть более 3 тыс. единиц.

Также официальная делегация посетила производство XCMG вг. Сюйчжоу. Госкомпания XCMG выпускает различную спецтехнику для потребителей всего мира, является одним из лидеров строительного машиностроения в Китае. По данным ICYT, XCMG занимает третье место среди мировых производителей с объемом продаж в 18 млрд долларов США.Объем ввоза спецтехники на территорию РФ в 2022 году составил 4,4 тыс. единиц.

Спецтехника указанных производителей пользуется особым спросом со стороны российских добывающих, строительных и прочих компаний. В 2022 году Группа Газпромбанк Лизинг в 10 и в 5 раз увеличила поставки спецтехники SANY и XCMG соответственно. Их совокупная стоимость оценивается в 11,4 млрд рублей.

Официальная делегация произвела также осмотр производственной линии ZOOMLION – китайской машиностроительной компании, производителя строительной, сельскохозяйственной, погрузочной и прочей техники в г. Чанша, и другие объекты.

Максим Калинкин, Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг:

«Обеспечение растущей потребности российских предприятий в качественной спецтехнике – одна из приоритетных задач Группы Газпромбанк Лизинг на 2023 год. В прошлом году мы профинансировали более 11 тыс. единиц спецтехники стоимостью 120 млрд рублей с НДС, из них 42% приходится на продукцию КНР. Это позволило нам возглавить рынок лизинга в данном сегменте, поэтому участие в составе официальной делегации в КНР – новый шаг по взаимодействию с крупнейшими представителями машиностроения. В 2023 году мы планируем реализовать порядка 5 тыс. единиц спецтехники китайского производства различного назначения».

О Группе Газпромбанк Лизинг

Группа Газпромбанк Лизинг - лидер российского рынка лизинга. Занимает первое место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2022 года по объему нового бизнеса, первое место по работе с клиентами крупного и малого бизнеса, по лизингу легковых, грузовых автомобилей, строительной и строительно-дорожной техники, погрузчиков и складского оборудования, нефтегазового оборудования и недвижимости (РА «Эксперт РА» от 20.03.2023г.). В региональных рэнкингах РА «Эксперт РА» Группа Газпромбанк Лизинг занимает лидерские позиции в Москве, Приволжском ФО, Центральном ФО, Сибирском ФО, Санкт-Петербурге, Уральском ФО, Южном ФО и Северо-Западном ФО. Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2022 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 865 млрд рублей.

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