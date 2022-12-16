Проще пригнать из Казахстана, чем купить в салоне! Перекуп объяснил, что происходит на авторынке Уфы

Спрос на поддержанные автомобили в Уфе превышает предложение

Уфимцы после перерыва вновь начали скупать подержанные иномарки, которые гонят из-за рубежа.

Ситуация на авторынке в Уфе и Башкирии, по сравнению с началом года, сильно изменилась. Россию покинули иностранные автомобильные бренды, кроме китайских. Из-за резко вырос спрос на иномарки европейского или японского производства . А требования покупателей к подержанным машинам значительно снизились.

О том, как уфимцы «достают» машины крупных иностранных брендов, в беседе с «КП-Уфа» рассказал продавец автомобилей Дмитрий А.

СПРОС СИЛЬНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как поясняет перекупщик автомобилей, официальные дилеры иномарок в Уфе на данный момент либо вовсе закрылись, либо были вынуждены подстроиться под новые условия.

- После падения с августа по октябрь уфимцы снова начали покупать машины. При этом спрос на иномарки значительно превышает предложение, а требования к подержанным автомобилям сильно снизились. Если раньше стремились обязательно купить не битую и не крашеную, то теперь люди готовы платить и за такие. Изменились требования покупателей к пробегу б/у автомобиля, - рассказывает Дмитрий А.

При этом спрос на иномарки не только не упал, он после длительного перерыва вновь вышел на пик. Уфимцев не останавливают ни выросшие цены, ни другие вопросы, неизбежно возникающие при покупке б/у машины. По словам продавца, если год назад в Уфе можно было купить Hyundai Solaris 2014-2015 годов примерно за 600 тысяч рублей, то в декабре 2022 года за эту же модель того же года придется выложить от 800 до 850 тысяч рублей. И спрос на иномарки продолжает расти.

- Многие официальные дилеры иномарок перепрофилировались на б/у машины. Они скупают у населения старые и не очень машины, причем за приличные деньги, и продают их уже вообще по космическим ценам. Наступил такой момент на рынке, когда жителю Уфы дешевле заказать машину у частника, перекупа, чем пойти в автосалон, - говорит Дмитрий А.

ОТКУДА ВЕЗУТ ИНОМАРКИ

Как отмечает продавец, есть в Уфе спрос и на новые машины иностранного производства. Их, как правило, везут используя параллельный импорт или какие-то «серые» схемы.

- Везут, в основном, из Казахстана, Армении и Беларуси. Корейские иномарки едут из того же Казахстана или из Монголии. Самое интересное здесь, что с учетом выплат таможенных пошлин и прочих накладных расходов, даже китайский автомобиль дешевле пригнать в Уфу через перекупа, чем в автосалоне, - поясняет Дмитрий А.

Как отмечает продавец, спрос на новые машины хоть и есть, но уфимцы все же больше предпочитают подержанные. Связано это, в первую очередь, с наличием денег.

- Машины класса люкс можно, конечно, пригнать из Дубая, такие возможности есть. Хотя в таком случае остается открытым вопрос по гарантии - ее просто не будет. Но все же массовым спросом пользуются недорогие и б/у автомобили, типа Hyundai Solaris, которые перегоняют из Казахстана в большом количестве, - подытожил продавец.