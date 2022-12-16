«Врал ей, что уехал на Украину»: подробности убийства 34-летней Гульназ Арслановой из Уфы

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Стали известны подробности жестокой расправы над 34-летней уфимкой Гульназ Арслановой, которая пропала в ноябре после ночной поездки в такси.

Как оказалось, женщину убил ее собственный ухажер, после чего попытался скрыться, но его поймали полицейские. Что стало причиной убийства молодой матери, и что известно о подозреваемом – выясняла «Комсомолка».

УЕХАЛА НОЧЬЮ НА ТАКСИ И ПРОПАЛА

Напомним, весть о пропаже молодой женщины облетела Уфу 16 ноября. Родные Гульназ Арслановой рассказали, что в ночь на 15 ноября ей кто-то позвонил, после чего уфимка спешно собралась, вызвала такси и уехала в неизвестном направлении. Маленькая дочь и родители, с которыми жила Гульназ, спали, поэтому не стали задавать вопросов о причинах ночной поездки. Когда утром уфимка не появилась на работу и перестала отвечать на телефонные звонки, родные переполошились и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам и в полицию.

Чуда не произошло. 17 ноября тело задушенной женщины нашли в съемной квартире в Кировском районе Уфы. А вскоре следователи вышли на след предполагаемого убийцы – им оказался ухажер Гульназ.

Как рассказывают близкие погибшей, с молодым человеком уфимку связывали сложные отношения.

- Он ей врал, что собирается участвовать в СВО, врал, что уже уехал на Украину и якобы звонит ей уже оттуда. Позже выяснилось, что это он все придумал. Может, в ту ночь Гульназ и узнала всю правду, и поехала с ним поговорить, - рассказала сестра убитой уфимки.

«ПОПРОСИЛ КУПИТЬ В ДОЛГ МОБИЛЬНИК И СДАЛ ЕГО В ЛОМБАРД»

Как удалось выяснить следователям, в ту ночь Гульназ поехала к своему 33-летнему молодому человеку для серьезного разговора. Женщина обвиняла его в том, что она ему купила мобильный телефон, вот только мужчина не спешил отдавать долг и даже успел сдать мобильник в ломбард. Вспыхнула ссора, и тогда душегуб начал душить свою возлюбленную, а когда та перестала подавать признаки жизни – быстро собрал свои вещи и поспешил скрыться.

Тем временем следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство», опросили таксиста, который в ту ночь подвозил Гульназ, а потом и выяснили адрес квартиры. Хозяин съемной квартиры открыл дверь, где лежало тело женщины…

Подозреваемый тем временем успел уехать в Кармаскалинский район, где его и задержали оперативники. По данным МВД по Башкирии, мужчина подозревается не только в убийстве, но и в краже оборудования из мебельного цеха. Сейчас 33-летний уфимец, кстати, ранее уже судимый, арестован и находится в следственном изоляторе.

- Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.