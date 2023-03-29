Нашелся в 1,5 тысячах километрах от Сургута: жители Уфы помогли вернуться домой пожилому мужчине

Фото: «Островок безопасности»

Активисты социального проекта «Островок безопасности» рассказали в социальных сетях драматичную историю спасения потерявшегося в столице Башкирии дедушки из Ханты-Мансийского автономного округа.

В конце рабочего дня в магазин популярной торговой сети пришел пожилой мужчина, представившийся Владимиром Николаевичем. Он рассказал, что сам он не из Уфы, а живет в полутора тысячах километрах от нее – в Сургуте. Дедушка был дезориентирован, и потому попросил помочь ему, на что работники службы безопасности продуктового Алексей и Сергей без какого-либо сомнения согласились.

Мужчины решили обратиться к активистам, занимающимся поиском пропавших людей. В процессе дедушка поведал, что у него есть дочь и бывшая супруга, а потом в карманах его одежды обнаружился мобильный телефон, благодаря которому появилась возможность выйти на контакт с родными мужчины.

Специалист «Островка безопасности» связалась с бывшей женой Владимира Николаевича, также она запросила помощь у активистов поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан». А тем временем у пенсионера в карманах обнаружилась еще одна находка – билет на поезд до Сургута, который отправляется через час.

– Специалист связалась с дочерью дедушки: надо сказать, что дочь была в полном недоумении, как отец оказался в магазине, который находится в полутора тысячах километрах от дома. Совместно было решено отправить дедушку на этом поезде домой. Однако мы понимали, что это очень опасно, ведь речь идет о дезориентированном человеке, – рассказывают активисты.

В этот момент к работе были подключены добровольцы «ЛизаАлерт» из Ханты-Мансийского автономного округа, которым было необходимо организовать встречу мужчины в шесть утра на сургутском вокзале. А в это время в Уфе Алексей и Сергей вместе с активистом Николаем спешно провожали Владимира Николаевича. В пути, кстати, дедушка поведал свою историю.

Сначала пенсионер поехал на рыбалку в Стерлитамак, затем на автобусе добрался до Уфы, а потом, пройдя семь километров от автовокзала, дошел до магазина, где он и встретился со своими спасителями. Увы, для чего был проделан такой путь, мужчина вспомнить не смог.

– Провожали Владимира Николаевича как своего родного дедушку. Предупредили проводника поезда о ситуации, дали рекомендации. Доброволец «ЛизаАлерт ХМАО» Айрат вместе с дочерью встретили прибывший поезд. Слезы радости, слова благодарности – в такие минуты понимаешь, насколько важна помощь добровольцев и неравнодушных людей, – отметили активисты «Островка безопасности».