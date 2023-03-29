Председатель Совета директоров БСК Андрей Пилипенко провел совещание в рамках исполнения поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко

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В Башкирской содовой компании рассказали о реализуемых и планируемых в соответствии с федеральной программой «Чистый воздух» инвестпроектах, направленных на очищение атмосферного воздуха. В совещании приняли участие руководитель Южно-Уральского управления Росприроднадзора Роман Болотов, башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов, министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, глава администрации ГО г. Стерлитамак Рустем Газизов, представители Общественного экологического совета Стерлитамака.

В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства РФ ВикторииАбрамченко председатель Совета директоров БСК Андрей Пилипенко подтвердил готовность предприятия заключить четырехстороннее соглашение по снижению выбросов в атмосферный воздух с Минприроды России, Правительством Республики Башкортостан и Росприроднадзором. Перечень экологических проектов, которые войдут в данное соглашение уже сформирован.

- Мы понимаем необходимость реализации дополнительных мер по оздоровлению экологии в регионе нашего присутствия, а также повышения экологической открытости предприятия для населения. В этой связи мы с готовностью включаемся в решение обозначенных задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который курируется Заместителем Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко. Одним из приоритетных направлений работы является создание условий для жителей города в режиме онлайн видеть объективную информацию о состоянии воздуха, получаемую с автоматических станций контроля. Кроме того планируется просветительская работа с населением в рамках т.н. промышленного туризма, знакомства с работой предприятия, освещения экологической деятельности компании в СМИ. Это будет совместная работа нашего предприятия, администрации города, Общественного экологического совета, - отметил Председатель Совета директоров БСК Андрей Пилипенко.

В БСК в настоящее время реализуются несколько важных проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды. Один из них на производстве «Каустик» – по снижению выбросов винилхлорида в атмосферу, а именно монтаж трубопровода сдувок отходящих газов. Проведенные мероприятия позволили полностью нейтрализовать основной источник выбросов в производстве ПВХ. Ведутся работы по снижению выбросов производства «Сода», основной объем которого (порядка 95%,) составляет выброс оксида углерода. Со специализированной организацией проработана технология очистки газа. В настоящее время проходят опытно-промышленные испытания тестовой установки по очистке воздуха.

Благодаря инветспроектам предприятие постоянно снижает объемы выбросов. По итогам 2022 года этот показатель составил 40% от разрешенной нормы. С подписанием четырехстороннего соглашения БСК возьмет дополнительную ответственность за реализацию проектов в сфере очищения атмосферного воздуха.