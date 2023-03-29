«Школа – это та же сцена»: 33-летний преподаватель математики из Уфы победил в региональном этапе конкурса «Учитель года»

Даже самая скучная тема с творческим подходом может запомниться ученикам. Фото: Артем Баянов

На днях в Башкирии завершился региональный этап самого престижного конкурса среди педагогов. Учителем года 2023 стал 33-летний преподаватель математики уфимской гимназии №39 Артем Равилевич Баянов. Именно он этой осенью будет представлять республику на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Московской области.

«Комсомолка» побеседовала с талантливым учителем и выяснила – какое самое сложное испытание было в конкурсе, как найти подход к современным школьникам, а молодым педагогам – полюбить свою профессию и не выгореть раньше времени.

МЕЧТАЛ О СЦЕНЕ, А СТАЛ УЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ

Как признается Артем Баянов, с самого детства он мечтал поступить в театральный вуз и стать актером. Однако старшие родственники настояли на том, чтобы парень выбрал более практичную профессию, поэтому после окончания школы он поступил на математический факультет БашГУ.

Для учителя это уже вторая попытка участия в конкурсе, и - весьма удачная. Фото: Олег Котов

- А уже после университета, ни капли не раздумывая, я пошел в школу. Ведь учитель – это профессия, которая позволяет реализовать себя во многих сферах, в том числе и творчески. Школа – это та же сцена, а ученики – зрители. И учителю, как настоящему актеру, нужно очень постараться заслужить их расположение и доверие, заинтересовать их предметом, интересно и доступно преподнести материал, - отмечает педагог.

Свой путь учителя Артем Баянов начал с уфимской школы №130, где почти 9 лет преподавал математику. В 2018 году он впервые принял участие в конкурсе «Учитель года», где дошел до финала и попал в пятерку лидеров. В 2020 году педагогу предложили стать директором лицея №42, но уже через 1,5 года Артем Баянов понял, что скучает по работе с детьми и преподаванию, поэтому принял решение вернуться в учителя-предметники. В 2021 году его пригласили преподавать математику в 39 гимназию, и педагог с радостью принял это предложение.

О КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

- Если говорить о конкурсе «Учитель года», то и в первый, и во второй раз это было мое осознанное решение. Вообще, начинал я с районного конкурса для молодых педагогов «Восхождение». Для меня это стало своего трамплином для следующей, более высокой планки, - вспоминает Артем Баянов. – В 2023 году я учел все свои прошлые ошибки и недочеты, и моя вторая попытка оказалась очень удачной.

Региональный этап конкурса «Учитель года», по словам педагога, также состоит из нескольких туров, каждый из которых, в свою очередь, делится на несколько этапов. В первом туре нужно было защитить свой методический проект, а также провести открытый урок в незнакомой школе. После этих испытаний отсеялось примерно 70 процентов участников.

Второй тур конкурса также включал в себя два этапа – проведение мастер-класса и воспитательного события – опять же с незнакомым ранее классом.

- В итоге в финал прошли только 5 человек. Последним испытанием стала пресс-конференция, где мы общались и отвечали на вопросы министра образования Башкирии Айбулата Хажина, других учителей, а также родительской и ученической общественности. Для меня, наверное, это было самым сложным испытанием, потому что нужно было не только быстро сориентироваться, но еще подобрать нужные слова для развернутого, четкого и аргументированного ответа. Но, несмотря на все волнение, я справился и одержал победу, - рассказывает Артем Баянов.

Теперь Артему Баянову предстоит выступить осенью во всероссийском этапе конкурса "Учитель года 2023". Фото: Олег Котов.

«СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ МОИМ УЧЕНИКАМ»

Как признается учитель, все это время его поддерживали не только близкие и коллеги, но и его ученики.

- С ноября мой 9 класс, у которого я являюсь классным руководителем, был полноправным участником конкурса. Ученики не только меня морально поддерживали, но и помогали во всех испытаниях. Например, перед тем как проводить открытый урок или воспитательное событие, мы сначала «репетировали» их с моими ребятами, который со своей ученической точки зрения подсказывали, что необходимо подправить. Я хочу всем хочу сказать огромное спасибо. Моя победа в конкурсе – это и ваша заслуга тоже, - признается Артем Баянов.

А уже совсем скоро начнется подготовка к Всероссийскому этапу конкурса: до 1 июня участникам необходимо отправить заявку и видеовизитку, где они расскажут о своих методических наработках.

- Конечно, я волнуюсь, потому что прекрасно понимаю, какая на мне лежит ответственность. И не только за мою школу и учеников, но и за всю Башкирию. Но, надеюсь, и в этот раз у меня все получится, - верит педагог.

«СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ОТЛИЧАЕТ ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ И ПЫТЛИВЫЙ УМ»

Также мы поинтересовались у учителя математики, что изменилось в школьном обучении за последние 10-20 лет: стала ли сложнее школьная программа, поменялись ли подходы к изложению материала?

- Если говорить о школьной программе, то особой разницы я не вижу. Например, если говорить конкретно о математике, то к концу 9 класса ученикам предлагается освоить тот же объем материала, что и 10, и 20 лет назад. С другой стороны, появились различные образовательные платформы, новые источники информации, те же гаджеты, которые учитель может использовать в своей работе. Если грамотно подойти к их выбору, то можно сделать урок ярким, а подачу материала – увлекательной и запоминающейся, - отмечает Артем Баянов.

Что касается современных учеников, тут мнения педагогов разнятся. Кто-то отмечает, что дети стали более ленивыми, все свободное время предпочитают проводить в гаджетах, не интересуются учебой. Другие же считают, что современных учеников отличает острый и пытливый ум и способность находить выход даже из самых нестандартных ситуаций.

- Не стоит забывать одну известную истину: «Лень – двигатель прогресса». Иногда дети выдают такие идеи, которые позволяют не идти по протоптанным тропинкам, а найти оригинальное решение проблемы. А еще у современных учеников есть огромный информационный ресурс и возможность использовать самые различные источники. Основная задача учителя – помочь им разобраться в этом потоке, анализировать ее и научить отличать правду от лжи, что особенно актуально в наше время, - подчеркивает Артем Баянов.

По словам учителя, самое важное - любить свой предмет и детей. Фото: Артем Баянов

МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ В ШКОЛЕ – ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

А как выстраиваются отношения в школе между молодыми педагогами и опытными учителями «старой закалки»?

- На своем опыте точно могу сказать, что молодых педагогов у нас везде поддерживают. Это же наше будущее, эти люди будут потом отвечать за систему образования. Поэтому наша задача во всем их поддерживать, быть для них не просто коллегами, но и наставниками, друзьями и помощниками, - уверен Артем Баянов.

Ну а для тех, кто только еще решается связать свою жизнь с преподаванием, учитель года дал несколько важных советов.

- Чтобы действительно полюбить свою работу и не выгореть раньше времени, важно искренне быть заинтересованным в том предмете, который вы будете преподавать. Только так можно действительно увлечь и заинтересовать учеников, а не отпугнуть их скучной монотонной зубрежкой. А главное – нужно любить самих детей, интересоваться школьной жизнью и активно в ней участвовать. Не нужно ничего бояться, ведь в любой школе есть коллеги, которые всегда тебя поддержат, направят и дадут нужный совет, - говорит Артем Баянов.