О чем говорил Хабиров на ежегодном послании к депутатам Курултая Башкирии

Ежегодное послание главы региона к депутатам башкирского парламента состоялось 15 декабря 2022 года

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил традиционное ежегодное послание к Госсобранию-Курултаю.

В зале присутствовали как сами башкирские парламентарии, так и депутаты Госдумы от республики, сенаторы, члены регионального правительства, главы городов и районов, представители федеральных органов власти, руководители некоммерческих организаций, ученые и педагоги, члены семей некоторых участников СВО.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В своем ежегодном послании к депутатам Курултая Радий Хабиров подвел промежуточные итоги 2022 года и озвучил планы на ближайшее будущее. Вступительная часть оказалась чуть более эмоциональной.

- Когда четыре года назад я обратился со своим первым Посланием Государственному Собранию, никто даже не мог предположить, какое непростое время всех нас ожидает. Мы с вами тогда не знали, через какие испытания пройдем. Насколько сложные, масштабные задачи, связанные с пандемией, обострением военно-политической ситуации предстоит решать, - подчеркнул Хабиров.

Особое внимание глава Башкирии уделил участию уроженцев республики в специальной военной операции на Украине и тесным связям региона с Донбассом.

- Сегодня я вновь хочу назвать имена тех, кому посмертно присвоено высокое звание Героя Российской Федерации – это старший лейтенант Максим Серафимов, прапорщик Тамерлан Ильгамов, старший лейтенант Игорь Насибуллин.

Совсем недавно Президент России присвоил высокое звание Героя России еще двум нашим землякам – гвардии майору Борису Дудко и старшему лейтенанту Степану Белову, - заявил Хабиров и предложил почтить память павших минутой молчания.

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

В традиционном ежегодном послании к депутатам Курултая глава Башкирии подвел краткие итоги 2022 года. В частности, он озвучил, в каких отраслях экономики регион в этом году достиг хороших показателей. Особыми поводами для гордости властей республики стали рост промышленного производства вопреки внешним факторам и позитивный эффект реализации региональных программ.

В частности, благодаря всевозможным налоговым льготам, инвестициям в основной капитал и другие инструменты поддержки, в Башкирии удалось создать новые рабочие места и открыть новые производства. Особое внимание Хабиров уделил привлечению инвестиций, в том числе и иностранных. Не обошлось и без упоминания особой экономической зоны «Алга».

- Самое главное, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан. В то, что здесь умеют работать, поддержать, создавать для надежных партнеров все необходимые условия. Мы продолжим активно формировать инфраструктуру в «Алге», которая признана самой динамично развивающейся экономической зоной в стране, - подчеркнул Хабиров.

Среди важнейших итогов уходящего 2022 года для Башкирии, глава республики назвал увеличение внешнеторгового оборота, рекордный урожай в 4 млн тонн зерна, а также рекордный ввод жилья. Отдельно Радий Хабиров отметил рекордно низкую безработицу за всю новейшую историю республики.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В своем выступлении глава региона поделился и планами на будущее. Хабиров отметил, что республика сделает все возможное, чтобы в ближайшие год-два реализовать крупные инфраструктурные проекты.

- Такие проекты как «Восточный выезд», федеральные трассы М-12 «Москва – Казань – Екатеринбург», «Бирск – Тастуба – Сатка», «Южные ворота» и другие проекты определят развитие республики на ближайшие десятилетия, - отметил глава региона.

Кроме того, Радий Хабиров пообещал, что в следующем 2023 году в республике будет полностью решена проблема обманутых дольщиков, начнется масштабный ремонт региональных дорог, в том числе одной из самых «убитых» - Сибай-Акъяр. А еще в ближайшие два года в Башкирии проведут капитальный ремонт 140 школ, в основном сельских. Также Радий Хабиров пообещал продлить финансирование некоторых региональных программ, таких как «Башкирские дворики» и «Башкирское долголетие».

МНЕНИЕ

Своим мнением о содержании ежегодного послания главы Башкирии депутатам Курултая поделился политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов.

- С момента последнего послания Радия Хабирова прошло почти 2 года – существенный период, за который ковидная повестка сменилась СВО. Оба события сыграли ключевую роль, отразившись, в первую очередь, на социально-экономической ситуации регионов. Нынешнее Послание проходило в подчеркнуто сдержанной обстановке, а сам Радий Хабиров был серьезен и сосредоточен. Как и в прошлом году, послание скорее представляло собой отчет об итогах работы за 2 года, нежели программный документ по целям и задачам развития региона в 2023 году, - отмечает политолог.