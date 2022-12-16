Лучше меньше взять, да быстрее продать: продавцы квартир в Уфе увеличили скидки покупателям

Интерес к жилью на вторичном рынке продолжает расти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уфимцы так спешат продать свои квартиры, что готовы на все. Даже прилично уступить в цене. По размеру такой скидки наш регион — на первом месте в России. И это вполне закономерно, учитывая большой выбор жилья: только на сервисе недвижимости Домклик от Сбера в декабре представлено почти семь тысяч объявлений. При этом интерес к новостройкам у покупателей продолжает снижаться, а вот вторичку берут активно и с удовольствием. Почему — разбираемся вместе с экспертами рынка и сервиса Домклик.

НОВОСТРОЙКИ ТЕРЯЮТ СПРОС

По количеству выданных ипотечных кредитов Башкирия входит в топ-10 регионов страны. По данным Домклик, в октябре этого года уфимцы оформили в Сбере 3587 ипотечных займов — это пятая строчка в рейтинге. Из общего количества кредитов 83% приходится на покупку квартир на вторичном рынке, 12% — на новостройки. Судя по ежемесячной статистике, с начала года процент покупок жилья в новостройках постепенно снижается. Впрочем, это тенденция ипотечного рынка по всей стране.

Несмотря на развитие льготных программ, позволяющих приобрести жилье в новостройках по низким ставкам, вторичная недвижимость более востребована. В течение 2022 года спрос на нее резко проседал только весной, когда взлетела ключевая ставка, а вместе с ней и ставки по ипотеке. Но уже с июня ситуация начала выправляться.

- Мы видим приток выгодных предложений на вторичке — число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество тех, кто готов ее купить. Поэтому продавцы активнее идут на уступки в пользу высокой скорости сделки, - комментируют аналитики Домклик, добавляя, что повлиять на спрос могло и снижение инвестиционной привлекательности новостроек из-за оттока состоятельных россиян.

Торговаться с продавцом нужно, но все договоренности лучше зафиксировать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БОЛЬШИЕ УСТУПКИ

Когда ты выбираешь квартиру, особенно если покупать ее ты планируешь в ипотеку, цена — ключевой момент. И каждый покупатель пытается найти подешевле и получше. Учитывая, что предложений на вторичном рынке в Башкирии сейчас много, продавцы охотно идут на снижение стоимости. Об этом говорит и статистика.

По размеру уступки, на которую готовы идти жители Башкирии при продаже квартиры, мы на первом месте в десятке регионов-лидеров по выдачам ипотеки. Разница между стоимостью недвижимости, на которую оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении, в октябре этого года достигла 2,7%. А ведь еще в начале года уфимцы готовы были уступить всего 1,9%. Впрочем, размер скидки зависит еще и от средней стоимости жилья, а в Башкирии оно недешевое. Более того, растет в цене. По данным Домклик, в среднем квадратный метр «вторички» в Башкирии стоит 72,4 тыс. рублей, в Уфе — 101,5 тыс. рублей. Новостройки еще дороже — 126,7 тыс. рублей и 134,6 тыс. рублей соответственно.

Уфа вторичка: Объявлений о продаже на вторичном рынке Башкирии намного больше, чем новостроек. Источник: Домклик

КАК ВЫБИТЬ СКИДКУ: СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Эксперты Домклик уверены: торговаться при покупке квартиры можно и нужно. Но перед встречей с продавцом лучше подготовиться. Во-первых, узнайте реальную стоимость выбранной квартиры. Сделать это можно с помощью сервиса «Анализ цены», дополнительно стоит изучить объявления о продаже квартир по соседству — вдруг есть варианты дешевле? Все это может дать вам аргументы в пользу снижения цены.

Обратите внимание на то, как долго квартира находится в продаже. Если объявление висит уже несколько месяцев, значит «очередь за ней не стоит» и продавец охотнее пойдет навстречу потенциальному покупателю. Та же ситуация, если жилье продают с пометкой «срочно». Объективными поводами для снижения цены могут стать и те особенности жилья, которые не изменить (или это очень дорого): первый или последний этаж, угловая квартира, вид из окон, состояние проводки, перепланировка. Подробнее об искусстве торга советуем почитать в журнале Домклик.

- Будьте доброжелательны и не стесняйтесь — просто спросите о скидке, ведь продавец вряд ли сам предложит. Но сразу с порога этого делать не стоит, вам сгоряча могут и отказать. Не критикуйте без аргументов и избегайте шантажа, не стоит давить на жалость, - советуют эксперты Домклик. - А вообще торг — дело эмоциональное. Продавец может пообещать скидку, а потом передумать. Поэтому договоренности стоит зафиксировать на бумаге.

Снизить стоимость квартиры помогут тонкий расчет и знание рынка. А вот уменьшить ставку по ипотеке на вторичное жилье — использование сервиса Домклик и статус зарплатника Сбера. Подробнее о программах жилищных займов на «вторичку» можно узнать здесь — и даже сразу просчитать свой вариант ипотеки и подать заявку онлайн.

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