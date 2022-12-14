ЦРУ рассекретило шпионские документы об Уфе времен начала Холодной войны. В чем ошиблись агенты

Так выглядела Уфа с высоты птичьего полета в начале 1950-х годов. Фото: vk.com/oldufa

Западные спецслужбы следили за всеми крупными городами Советского Союза с конца 1940-х годов. В этот список попала и Уфа.

Как известно, Центральное разведывательное управление не так давно опубликовало рассекреченные отчеты ведомства периода 1950-х-начала 1990-х годов. В них содержится вся известная агентам информация о том или ином городе, среди которых оказалась и Уфа.

На сайте ЦРУ довольно много документов, рассказывающих о столице БАССР, но самые интересные связаны с периодом начала Холодной войны. В докладах агентов американской разведки можно найти много необычных и интересных фактов, которые, возможно, не вспомнят даже сами старожилы. Мы изучили эти документы и пришли к выводу, что спецагенты допустили в них несколько ошибок.

ПОЧЕМУ СЛЕДИЛИ ЗА УФОЙ

Западные шпионы в 1950-х годах изучали обстановку, общественные настроения и уровень жизни во всех индустриальных центрах по всему Советскому Союзу. Столица БАССР в те годы уже стала одним из центров нефтеперерабатывающей, авиационной, моторостроительной и нефтехимической промышленности.

Несколько заводов треста «Башнефть» и знаменитый УМПО уже тогда гремели на всю страну. Оказывается, знали их и за океаном – шпионам было интересно выведать секреты этих предприятий. В основном, в военных целях, то есть, как быстро они смогут встать на военные рельсы.

На фото: ледовый городок перед зданием администрации Демского района Уфы. Фото: vk.com/oldufa

В отчете ЦРУ от апреля 1950-го года автор даже дает краткую историческую справку об УМПО, отдельно отмечая, что там можно производить все виды моторов: автомобильные, авиационные, таковые, электрические (генераторы – Ред.). Далее, шпион описывает где на карте находятся различные объекты, имеющие стратегическое значение. В том числе, нефтеперерабатывающий завод в Ишимбае.

- Фабрика выглядит как большое одноэтажное здание, но есть два или три уровня, построенные ниже уровня земли, - пишет в отчете шпион.

ОШИБКИ В ОПИСАНИИ

К слову, поначалу довольно сложно понять, что этот агент не информатор из числа местных жителей, а самый настоящий зарубежный шпион. Как ему удалось попасть на территорию БАССР и что он там делал – другой вопрос. Примечательно, что агент довольно точно дал описание города, но допустил несколько явных ошибок. Именно они-то и выдали тот факт, что информацию собирал человек, у которого не было возможности долго находится в городе.

По данным шпиона, тогда 70% населения Уфы составляли татары, и лишь 25% русские. Это первая ошибка, которую допустил агент – такого национального состава в столице БАССР никогда не было. Хотя, следующий вывод с его стороны действительно был правильным: ведь в СССР «между национальностями нет явных разногласий» или «религией интересуются только пожилые люди».

Еще одна ошибка, которую допустил американский шпион, прибывший в Уфу в апреле 1950 года, связана с основными средствами передвижения. Агент ЦРУ пишет, что жители города передвигаются на работу и домой на автобусах и трамваях, а также на автомобилях и что «конных повозок нет».

В этом и заключается ошибка – в столице БАССР до середины 1950-х годов основным индивидуальным транспортом были как раз конные повозки. Это подтверждается как фотографиями и видеозаписями того времени, так и воспоминаниями современников. Автомобили тогда были в распоряжении лишь высокопоставленной верхушки КПСС, Комсомола, профсоюзов и интеллигенции «при должности» - профессорам, театральным деятелям и инженерам. И то, не всем из вышеперечисленных была положена машина.

Карта-схема Уфы, составленная агентами американской внешней разведки. Фото: www.cia.gov

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Остальные части доклада, в целом, можно назвать довольно точными. В отчете указано, что Уфа выстроена в шахматном порядке, улицы имеют несколько полос движения и освещаются электричеством. Дома в основном каменные или кирпичные, административные здания покрашены в желтый цвет.

- Есть также деревянные дома, но нет бетонных. Большинство зданий в городе двух- или трехэтажные, выкрашены в красный цвет и покрыты листовым железом, - пишет в своем отчете агент ЦРУ.

Также в документе сообщается, что в городе три парка, в каждом из которых есть кинотеатр.

Описывает шпион и государственное устройство БАССР и внешний вид руководителей республики. При этом о существовании в Уфе некоторых госучреждений агент вынужден ссылаться на слова «источника».

На фото: здание Совета министров БАССР, начало 1950-х годов. Фото: vk.com/oldufa

- Верховный Совет Башкирской АССР находится в здании правительства. Президент, Уразбаев, ему немного за сорок. Здорового вида и в армейской форме. Секретарем партии является Вагапов. В этом здании также находится городской совет и, как полагает источник, другие муниципальные учреждения, - пишет шпион. Здесь наверняка имеется в виду здание Совнаркома БАССР на Советской площади.

В завершении доклада шпион описывает, сколько в Уфе военкоматов, сколько тюрем и где обычно стоят посты милиции.