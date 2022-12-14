Глава «Русского водорода» и «БСК» представил концепцию кластерного развития химического комплекса страны

Юбилейная «Международная неделя бизнеса» в Уфе открылась сгранд-сессии «Роль и значимость группы компаний «Русский водород» в решении задач, опережающего роста российского химпрома», при участии главы региона Радия Хабирова и Председателя совета директоров АО «БСК» Андрея Пилипенко. Представители власти региона, бизнеса, науки и институтов развития обсудили направления развития химического комплекса России.

В приветственной речи участникам сессии Глава Башкортостана Радий Хабиров высоко оценил усилия, которые прилагают руководители промышленных предприятий республики для обеспечения развития предприятий, сохранения производственных мощностей и сбыт продукции. Он также отметил усилия «Русского водорода» в выстраивании эшелонированной обороны, обеспечения взаимосвязанных цепочек поставок и в целом защиты государственного достояния.

Одним из ключевых вопросов, затронутых на сессии, стало развитие химпрома в санкционных условиях. По словам директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий, Министерства промышленности и торговли РФ Михаила Юрина, сегодня идет период адаптации к работе в новых реалиях, выстраивания логистических, производственных процессов. В таких условиях достижение устойчивости производств компаний очень важно. Одним из лучших химических комплексов страны, который демонстрирует устойчивое развитие, по мнению Юрина, выступает «Башкирская содовая компания».

- Перед нами сейчас стоит стратегическая задача в кратчайшие сроки создать необходимый технологический суверенитет, в том числе в химической промышленности. Я считаю, что только слаженная работа бизнеса и государства позволит реализовать задачу по созданию новых производств и востребованных продуктов. Сегодня мы рассматриваем концепцию развития химпрома именно через призму формирования кластеров. Как один из ярких примеров этой концепции можно считать взаимодействие «Русского водорода» и «Башкирской содовой компании».

О важной роли кластеров в развитии химпрома России заявил и глава «Русского водорода» и «БСК» Эдуард Давыдов. В своем докладе Давыдов отметил, что в отрасли остаётся много проблем, требующих решения, в частности, в сфере технического переоснащения, а, следовательно, значительных капитальных вложений. В связи с этим, по мнению Давыдова, наиболее актуальным для химических отраслей промышленности стоит вопрос восстановления производства целого ряда выпадающих (из-за санкций) химических продуктов, в том числе малотоннажной, среднетоннажной и специальной химии. Назрела необходимость объединения целого ряда родственных и взаимосвязанных предприятий химической промышленности в кластеры - как наиболее экономически эффективные формы производственной и управленческой организации химической отрасли.

АО «Русский водород» уже приступило к объединению под своим управлением ряда химических производств с созданием кластеров (по отраслевому принципу): содовый, хлорно-щелочной, нефтехимический, титаново-хромовый, минеральных удобрений, объединив на сегодняшний день 7 предприятий в различных регионах страны.

Давыдов отметил, что в среднесрочной перспективе до 2030 года деятельность группы «Русский Водород» будет направлена на достижение всех намеченных целей, а также решение задач, поставленных перед химическим комплексом России в части достижения независимости отечественной химической промышленности от мировой и возвращение целого ряда отечественных химических продуктов.

Поддержал инициативы руководителя «Русского водорода» и Президент Российского союза химиков Виктор Иванов. В своем выступлении он отметил, что вклад региональных химических предприятий в химическую промышленность страны в целом сложно переоценить, а «БСК», входящая в содовый кластер компании «Русский водород», сегодня стала лидером по многим вопросам развития. Иванов также подчеркнул, что отечественной промышленности есть куда стремиться:

- Мы должны наконец осознать, что многими вещами, что мы упустили из виду в последние десятки лет, пора всерьез заняться. Потенциал у нас огромный. Упустили разработку новых технологий, малотоннажную и среднетоннажную химию. Но все можно возродить, возместить то, что упустили, своими силами.

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