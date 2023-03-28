Из-за половодья властям Башкирии пришлось перекрыть некоторые автомобильные дороги

Местные жители своими силами пытаются остановить водную стихию. Фото: соцсети

В Башкирии в этом году весна пришла довольно рано, поэтому и сезон половодья начнется в республике на 7-10 дней раньше обычных сроков. Как уточнила глава Башгидрометцентра Вилора Горохольская, полноценный паводок начнется уже в первые дни апреля, однако, массовых затоплений бояться не стоит. По прогнозам синоптиков объемы половодья будут на 15-40% ниже средних многолетних значений.

Тем не менее, некоторые жители Башкирии уже столкнулись с первыми весточками паводка: постепенно начинают вскрываться реки, вода затапливает дороги и придомовые территории, а кое-где из-за паводка пришлось полностью перекрыть движение.

В Баймакском районе талые воды подтопили проезжую часть возле деревни Казанка. Фото: соцсети

ТАЛЫЕ ВОДЫ ЗАЛИВАЮТ ДОРОГИ

Так, в Баймакском районе на автодороге «Сибай-Туяляс» талые воды подтопили проезжую часть возле деревни Казанка, поэтому проезд в этом направлении пришлось временно перекрыть. Как рассказал глава района Азамат Юлдабашев у себя на странице в соцсетях, наиболее опасные в плане подтопления участки – это микрорайоны Золото, Горный, село Туяляс и деревня Калининское. Поэтому все местные службы уже переведены в режим готовности: спецтехника расчищает русло реки от ила, веток и мусора, а частные дома в потенциальной зоне подтопления находятся на круглосуточном контроле.

- Гидротехнические сооружения на реке Туяляс с нагрузкой справляются тяжело. Тем временем синоптики прогнозируют потепление, а значит, воды прибавится… - опасается глава района.

Аналогичная ситуация происходит и в Бижбулякском районе, где из-за паводка пришлось перекрыть движение для всех видов транспорта на дороге рядом с деревней Набережный. Предварительно, проезд откроется ко 2 апреля, когда уровень воды пойдет на спад.

В Бижбулякском районе полностью перекрыто движение рядом с деревней Набережный. Фото: соцсети

В Иглинском районе 28 марта полностью перекрыли движение на участке автомобильной дороги «Южная объездная» (под железнодорожными путями в районе «сабантуйского поля», а также на газовом участке на улице Гагарина) рядом с селом Иглино. В Минтрансе Башкирии отметили, что ограничение продлится до 2 апреля, но сроки могут передвигаться в зависимости от погодных условий. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и выбирать объездной маршрут по дороге «Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка».

НАИБОЛЬШЕЕ ОПАСЕНИЕ ПОКА ВЫЗЫВАЮТ СТЕПНЫЕ РЕКИ

Также, как рассказал председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, за последние сутки в Миякинском районе талые воды подтопили мост через Дему к деревне Чураево, а в Кугарчинском районе разлившаяся река Кугарча подтопила 9 придомовых территорий.

Ограничения для движения транспорта ввели и в Иглинском районе. Фото: соцсети

Как отмечает Фарит Гумеров, особое внимание сейчас приковано именно к степным рекам. Например, река Юрмаш в Уфимском районе за сутки поднялась на 108 см, а в Бижбулякском районе река Уязы показала суточный прирост в 107 см.

- Также ежегодно для жителей села Габдюково Белорецкого района ледовую угрозу представляет река Инзер — сейчас она почти очищена от льда, за сутки уровень поднялся всего на 7 см, но расслабляться не стоит, так как горные реки очень непредсказуемы, — добавил глава Госкомитета республики по ЧС. - Чтобы исключить заторы льда и резкий подъем уровня воды, мы провели взрывные работы в Архангельском, Бураевском, Дуванском и Салаватском районах, а также на реке Белой в Кармаскалинском районе.

В БАШКИРИИ НА БОРЬБУ С ПАВОДКОМ ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 6 МЛН РУБЛЕЙ

Напомним, что ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что в 2023 году из республиканского бюджета на борьбу с последствиями паводка было выделено более 6 млн рублей. Также в работах будут задействованы более 15 тысяч человек, 173 плавсредства и свыше 3 единиц техники. За ситуацией следят 57 автоматических посте гидромониторинга. Для населения подготовлены системы оповещения и пункты временного размещения.

- Отдельно обращаюсь к жителям республики, живущим в зоне риска. Если ситуация для вас вдруг станет опасной и возникнет необходимость эвакуации, не противьтесь. Нет ничего важнее жизни и здоровья, - добавил чиновник.