Кадровые перестановки и ремонт дорог: о чем еще говорили на оперативке Хабирова в правительстве Башкирии

Глава региона «разнес» чиновников, ответственных за ямочный ремонт на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил ряд кадровых перестановок в своей команде. Чем еще запомнилась оперативка в уфимском Белом доме 27 марта, в материале «КП-Уфа».

НАЗНАЧЕНИЯ И ОТСТАВКИ

В ходе совещания в правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о назначении на пост руководителя регионального управления Гостехнадзора по Башкирии Урала Искандарова. Ранее он занимал пост министра экологии, а после отставки в апреле 2022 года стал помощником главы региона.

Масштабные кадровые перестановки произошли и в районных администрациях. Хабиров объявил, что исполняющим обязанности мэра города Агидель стал Денис Ирназаров. В ближайшее время его кандидатуру должны одобрить депутаты местного Горсовета. Занимавший ранее этот пост Фанис Гильванов был назначен руководителем Совета муниципальных образований Башкирии.

Сменились также главы двух районов республики: Краснокамского и Кушнаренковского. Первый пока на правах «и.о.» возглавил Алексей Горбачев, а второй также до утверждения в должности Марат Латыпов.

Новым помощником главы Башкирии стал экс-председатель Общественной палаты республики и бывший директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин. По словам Радия Хабирова, «компетенции у него широкие» и его хорошо знают члены команды.

ВСТРЕЧА МОБИЛИЗОВАННЫХ

Помимо изменений в составе команды главы Башкирии, Хабиров уделил внимание предстоящему прибытию в отпуск мобилизованных бойцов. Он подчеркнул, что в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина участники СВО на Украине, мобилизованные прошлой осенью, имеют право на двухнедельный отпуск после полугода службы.

- В начале апреля мы ждем большую группу наших военнослужащих. Несколько сотен ребят, которые приедут. Мы этот вопрос обсуждали. Максим Васильевич (Забелин – Ред.), отвечает администрация главы. Продумайте порядок отправки автобусов, чтобы вода там была, сопровождение. Продумайте на границе как встречаем. […] Понятно, что они приезжают отдохнуть, и чтобы в большей степени дома побыли, с семьями, - заявил на совещании Радий Хабиров.

Кроме того, на совещании в Центре управления республикой глава региона вручил награды участникам специальной военной операции на Украине. Орденом Салавата Юлаева был отмечен замкомандира роты по военно-политической работе комендантского батальона Марата Зулькарнаева. Орден генерала Шаймуратова был вручен замкомандира полка войсковой части Айдару Исмагилову.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ

После краткого доклада мэра Уфы Ратмира Мавлиева о старте сезона субботников, глава Башкирии потребовал от глав городов привести в порядок улицы к 10 апреля.

- Мы уже приступили к субботникам. Еженедельно силами всех предприятий города будут организованы субботники. В пятницу после обеда приступаем. До 10 апреля, думаю, что мы всю эту работу завершим, - заверил сити-менеджер башкирской столицы.

Не обошлось и без резкой критики от Хабирова в адрес подчиненных. Так, он разнес чиновников, ответственных за состояние дорог в регионе. Формальным поводом стал срыв сроков запуска асфальтобетонных заводов и, как следствие, слабые показатели по ямочному ремонту. Под «раздачу» попали министр транспорта Александр Клебанов и вице-премьер Алан Марзаев.

- У вас один аргумент был: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно. Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит для ямочного ремонта, значит, и делает. Вы мне вдвоем встали в такую защиту. Вы что думаете, я вам прощу, что ли, за это? – возмущался Радий Хабиров.

Чиновники пообещали незамедлительно начать ямочный ремонт на самых сложных участках дорог республики.