«Трижды была на грани жизни и смерти»: в Уфе спасли жизнь пожилой женщины с больным сердцем

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи Республиканского кардиологического центра спасли жизнь пожилой женщины, которая трижды была на грани жизни и смерти. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

В учреждение поступила 82-летняя женщина, которая пожаловалась на одышку и учащенное сердцебиение. Дома она пыталась принимать антиаритмические препараты, однако они не снижали пульс. Специалисты кардиоцентра приняли решение госпитализировать пациентку.

– После обследования были выявлены жизнеугрожающие нарушения ритма сердца на фоне изменений водно-солевого обмена и проаритмогенного эффекта препарата. В день поступления у пациентки начался отек легких, ее экстренно перевели в реанимацию, – поведал в своей публикации министр республиканского здравоохранения.

Врачам пришлось несколько раз «заводить» сердце женщины. Хирурги имплантировали ей однокамерный кардиовертер-дефибриллятор – миниатюрный компьютер, предназначенный для замедления быстрого ритма.

После операции женщине назначили курс интенсивной терапии, благодаря которому у нее нормализовался водно-солевой баланс. Также была пересмотрена антиаритмическая терапия. Пациентка быстро начала приходить в норму. В удовлетворительном состоянии ее выписали из кардиоцентра домой под наблюдение врачей.