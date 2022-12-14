«Сейчас сын постоянно плачет от боли!»: в Уфе женщину, сбившую ребенка, суд оштрафовал на 15 тысяч

Еще недавно Артем был обычным здоровым мальчиком. а сейчас плачет от боли. Фото: Анна Афоничкина

Еще недавно маленький Артем из Уфы мечтал о занятиях единоборствами, играл с друзьями и с удовольствием ходил в детский сад. Сейчас малыш каждый день страдает от боли и просыпается от кошмаров по ночам – ведь летом Артема переехала машина. Долгие разбирательства, судебные тяжбы, и как итог – 15 тысяч административного штрафа. Что произошло в тот роковой день, и почему наказание за искалеченное здоровье ребенка оказалось таким мягким – разбиралась «Комсомолка».

«ВЫБЕЖАЛА НА КРИК – СЫН ВЕСЬ ГРЯЗНЫЙ И В КРОВИ»

Все произошло днем 2 июля, когда Анна вместе с сыном отправилась на прогулку.

- Мы живем в частном секторе за остановкой «Округ Галле». У нас нет бордюров, огороженной проезжей части, но водители об этом знают, поэтому все ездят очень аккуратно. Мы гуляли на улице, я буквально на пару минут зашла во двор, чтобы попить воды, как вдруг услышала дикие крики и детский плач. Я выбежала на улицу – вижу своего сына – грязного, в крови. И соседка вся в слезах повторяет: «Я не видела, как он попал под колеса, я не знаю, как все это произошло», - вспоминает Анна Афоничкина.

Конечно же, малыша сразу отвезли в травмпункт, после чего госпитализировали в отделение нейрохирургии РДКБ. Артем получил множественные травмы - перелом ключицы, сотрясение мозга, отек шейных мышц, ушиб позвоночника, подвывих челюсти. Двое суток ребенок отказывался от еды и воды, постоянно плакал, пребывая в состоянии шока. В первые дни виновница ДТП вместе с мужем приходили в больницу, интересовались самочувствием, предлагали любую помощь, включая возмещение на лечение и реабилитацию. В это же время сотрудники ГИБДД возбудили административное дело и отправили ребенка на судмедэкспертизу, которая выявила причинение легкого вреда здоровью.

Свой первый юбилей Артем встретил на больничной койке. Фото: Анна Афоничкина

- Через 5 дней нас выписали из больницы, но дома у сына начались эпилептические припадки. От любого волнения у него шла пена изо рта, он весь выгибался, кричал. Нас снова госпитализировали в нейрохирургию, но уже в 17 больницу, где у Артема на КТ обнаружили изменения в мозжечке головного мозга. В итоге мы пролежали в больнице 2 недели, встретили там свой первый юбилей, но даже не представляли, с чем нам придется столкнуться дальше, - вздыхает Анна.

«ТОРГОВАЛИСЬ, БУДТО РЕЧЬ О КАРТОШКЕ НА БАЗАРЕ»

По словам женщины, виновница ДТП уже и забыла, что обещала помогать – вместо этого она наняла адвоката, заявив, что намерена решать все «мирным путем». Правда, не забыв уточнить, что она – инвалид первой группы, с пенсией всего в 18 тысяч, из которых большая часть уходит на покупку дорогостоящих лекарств и кредита на новенький автомобиль, без которого добираться до больниц просто невозможно. Так что извините, помочь я вам вряд ли смогу.

Конечно, такой поворот совершенно не устроил Анну, тем более что комиссионная судмедэкспертиза все же переквалифицировало причиненный вред здоровью с легкой на среднюю степень тяжести. Тогда начался торг: сначала адвокат ответчицы предложил решить дело без суда за 70 тысяч, потом поднял сумму до 100, потом до 150 тысяч рублей.

В тот роковой день малыш буквально на минуту остался один на улице. Фото: Анна Афоничкина

- Мне было очень обидно, будто мы торгуемся на базаре за овощи, а не за здоровье моего сынишки. Врачи нас предупредили, что нам предстоит долгая реабилитация, минимум 2 раза в год мы будем лежать в больнице. Я была настолько измотана, что предложила им выплатить 200 тысяч рублей и уже, наконец, разойтись. Они отказались, поэтому был назначен суд. Я пришла туда с ребенком и была неприятно удивлена, что судью интересовало, не как чувствует себя мой сын, которого переехала машина, а почему он находился один на улице. Соседка и вовсе начала нести бред: мол, я сама ей говорила, что это у нас уже не первый случай, что Артем неадекватный и часто бросается на машины. А потом и вовсе расплакалась, что она бедная и несчастная, ей не хватает пенсии на лекарства и кредит. И знаете что? Суд ей выписал административный штраф в… 15 (!) тысяч рублей, а мне заявил, что если чем недовольна, то подавай апелляцию! – возмущается Анна. – Еще недавно у меня был здоровый ребенок, который занимался спортом, а сейчас он постоянно плачет от боли!

В итоге после суда Анна решила еще раз поговорить с виновницей ДТП и предложить ей решить вопрос все же мирным путем, без апелляции, выплатив хотя бы 150 тысяч рублей. Поначалу ответчица заявила, что ей нужно подумать, а потом вроде бы согласилась, но начала оттягивать выплаты под надуманными причинами – мол, заявку на кредит в банке долго рассматривают.

- В итоге я твердо решила, что подаю апелляцию. Надоело унижаться, ждать подачек, как будто мы в чем-то виноваты. Это просто нечестно, что искалеченное здоровье маленького ребенка оценили в 15 тысяч рублей, поэтому я ищу поддержки и огласки всей этой ситуации перед новым судом, - признается молодая мать.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.