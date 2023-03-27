«Мое место в кадре, а не за ним…»

Главную мужскую роль исполнил Михаил Химичев. С участием этого актера в ближайший понедельник 27 марта пройдет и премьера новой мелодрамы «Если сердце дрогнет». Мы решили встретиться с Михаилом и узнать подробности съемок этих проектов.

- Михаил, съемки фильма «Сто дорог» проходили в Минске. Поделитесь с нашими читателями своими впечатлениями.

- Я очень люблю Минск! Было здорово сменить обстановку.

С режиссером проекта, Артемом Марковым, я уже работал, поэтому нам не нужна была притирка, мы понимали друг друга с полуслова. А моей партнершей стала Настя Сорокина – она талантливая и замечательная актриса. Очень важно, когда с партнерами на площадке работалось легко, а мы с Настей познакомились только на площадке, но понимали друг друга с полуслова!

- Расскажите, о чем проект?

Это история о любви. Не только той, которая существует между мужчиной и женщиной, а о безусловной, всеобъемлющей, способной на все.

- Ваш герой – бывший следователь, который помогает девушке найти ее маленькую дочку. Поделитесь своим видением персонажа.

- Дмитрий – закрытый человек с внутренним стержнем. Мне нравится играть героев с тяжелой судьбой, в истории которых есть преодоление себя и жизненных препятствий. Поэтому надеюсь, что такие персонажи у меня убедительно получаются и подобных ролей будет больше в моей фильмографии.

- Есть ли герои, которых вам хотелось бы сыграть?

- Если честно, нет. Чаще всего роли приходят ко мне абсолютно неожиданно. На подобный вопрос я всегда отвечаю: «Я хотел бы сыграть свою следующую роль». Какой бы роль не была, я даю обещание зрителем, что приложу все усилия для того, чтобы вы поверили моему персонажу!

- Ваша фильмография довольна большая и разнообразная. Как вы готовитесь к своим ролям? Есть ли у вас особенные «ритуалы»?

- По старинке: беру тетрадь, все расписываю, много думаю и фантазирую о том, каким должен получиться герой. Бывает, что образ складывается в процессе съемочного периода. В моем случае нет определенного рецепта, все происходит постепенно.

- Как вы считаете, что самое главное в карьере актера?

Знаете, есть старая театральная шутка: задача артиста – выучить текст и войти в свет. Я считаю, что самое важное – это убедительно выполнить поставленную режиссером задачу.

- Вы исполнили главную роль еще в одном проекте телеканала Dомашний – в сериале «Если сердце дрогнет». Как проходили съемки сериала?

- Замечательно! Мне очень понравилось работать с режиссером Кареном Захаровым – настоящий профессионал своего дела. И хотелось бы отметить мою партнершу, Ольгу Калашникову, Оля - прекрасная актриса, с которой было приятно и комфортно работать.

- В чем основная идея сериала?

Думаю, что основная идея должна звучать из уст исполнительницы главной женской роли, ведь это сериал именно про нее. Лично для меня этот фильм – про тяжелую женскую судьбу, надежду и тяжелый выбор.

- Чем вам симпатичен или, наоборот, не нравится ваш герой в этом проекте?

- Мой герой – за справедливость, не берёт взятки, в отличие от его коллеги, потому что Михаилу важна правда. Именно это мне в нем нравится. У него довольно непростая жизнь – трудности с карьерой, измена любимой... Но встретив Таню, он оживает, зная, что может добиться правосудия и обрести настоящее счастье.

- Хотели бы вы попробовать что-то, кроме актерства? Например, режиссуру?

- Я смотрю на режиссеров и восхищаюсь этими людьми, но в себе не чувствую тяги к этому направлению. Мое место в кадре, а не за ним…

Телеканал Dомашний

Этой весной – только премьеры!

«Сказочные мелодрамы»

по будням в 19:00

Реклама. АО "Новый Канал"

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-71389 от 01.11.17г.

LjN8Kagjb