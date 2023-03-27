В апреле выдастся чудесная возможность погулять по паркам и насладиться весенним солнышком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель 2023 года в Башкирии будет теплым и дождливым.

Весна в этом году в Башкирию пришла довольно рано. Уже в марте днем столбики термометров остановились на устойчивой плюсовой отметке, да и по ночам обходилось без заморозков, поэтому снег начал активно таять. А днем 24 марта в Уфе и вовсе было зарегистрировано перекрытие абсолютного максимума температуры воздуха в +9,9 градусов. Отметим, что предыдущий температурный рекорд в +7,8 градусов был установлен в 2016 году. Как объясняют специалисты, все дело в приходе теплых воздушных масс из южных широт, которые обеспечили повышение среднесуточной температуры воздуха примерно на 4-6 градусов.

На днях синоптики опубликовали прогноз погоды на апрель – судя по всему, возвращения морозов не стоит опасаться. Второй месяц весны будет довольно теплый и ясный, а дожди – кратковременные.

Прогноз погоды на апрель 2023 года в Башкирии

Первая неделя апреля и вовсе порадует «ударными» показателями: днем средняя температура воздуха составит +11; +15 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускать всего до +5; +6. Также ожидается довольно солнечная погода, без дождей, поэтому высокая вероятность, что полностью растают остатки снега даже за городом. Начиная со второй недели апреля, ожидается небольшое снижение температуры воздуха – всего на пару-тройку градусов. Днем около +9; +11, ночью – до +3. В южных и восточных районах местами может выпасть кратковременный снег с дождем, который очень быстро растает. На западе, севере и в центральной части Башкирии осадков практически не ожидается, будет ясная и солнечная погода.

Вторая половина апреля в северных районах Башкирии будет довольно дождливой, местами дождь будет перемежаться со слабым снегом. Средняя температура воздуха днем составит примерно +4; +8 градусов, а вот ночью будет довольно прохладно – местами до -4. Такая мокрая и промозглая погода продержится на севере республики вплоть до первомайских праздников, после чего снова проглянет солнце и вернется тепло.

В западной и восточной части Башкирии также будет довольно пасмурно и дождливо, зато тепло – до +11 днем и +6 ночью. Что касается Уфы, то здесь в конце апреля также ожидаются кратковременные дожди и довольно прохладные ночи, иногда до -1. Впрочем, пасмурная и скучная погода продлится недолго – уже к началу мая проглянет яркое и теплое солнце, так что можно смело планировать вылазки на природу и дачи для традиционных шашлыков.