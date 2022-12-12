Мобилизованный учитель из Башкирии спас в зоне СВО таксу и отправил ее к себе домой

К российским солдатам в зоне СВО часто прибиваются потерянные животные Фото: Алена Р.

В Башкирию привезли таксу Сосисыча, которого солдаты нашли в зоне проведения СВО.

Специальная военная операция влияет не только на судьбы людей, но и животных. Бывали случаи, что собак и кошек теряли при переезде или они убегали сами, испугавшись громких звуков. О необычном случае, связанном с брошенной собакой в зоне СВО сообщила волонтер Алена Р. из Белебея.

МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Девушка рассказала, что вступила в ряды волонтеров движения «Своих не бросаем» и собирала гуманитарную помощь для российских бойцов. Во время подготовки груза она связалась с мобилизованным земляком из Приютово (мы не указываем его имя в целях безопасности). В соцсетях мужчины (он, к слову, работает школьным учителем!) Алена увидела сообщение о бездомной таксе, которая прибилась к российским солдатам.

Сосисыч проехал около двух тысяч километров, чтобы оказаться в новом доме Фото: Алена Р.

- Сосисыч - жертва обстановки, которая царит в этой местности. Многие дома брошены. Много бродячих животных приходит к солдатам на обеспечение, так сказать, - объяснял ситуацию солдат.

НУЖНО СПАСТИ СОСИСЫЧА

Учитель добавил, что маленькой таксе сложно выживать в полевых условиях - ночи становятся холоднее, а скромная шерстка от таких морозов не спасает. Алена захотела помочь четвероногому беженцу!

Девушка поговорила с водителями гумконвоя и те согласились взять Сосисыча в обратную дорогу до Башкирии. Путь до нового дома оказался непростым. По дороге конвой заехал на место боевого слаживания в Пензу. Там водители встретились с другими мобилизованными, отдохнули, а на утро вновь выехали в путь.

Такса даже переночевала с мобилизованными в Пензе Фото: Алена Р.

В итоге 6 декабря спасенная собака оказалась в Башкирии, а если конкретно – в родном для его спасителей Белебее. С дороги конвой встречали торжественной музыкой и улыбками, а для таксы Алена и ее товарищи приготовили угощение и удобный ошейник-шлейку. Затем пса повезли к новым хозяевам.

В Башкирии Сосисычу подарили новую шлейку и теплый свитер Фото: Алена Р.

ZЕТ - КАК СИМВОЛ ПОБЕДЫ

Сейчас счастливый Сосисыч живет с родителями мобилизованного бойца. Собаку окружили теплом, любовью и лаской. Вот только кличку поменяли, несмотря на внешнюю схожесть с колбасным изделием. Мама бойца не прониклась суровым юмором солдат, и дала собаке куда более патриотичное имя - Zет. Как символ скорой победы российских бойцов.

- Глядя на родителей и дом, в котором мы находились, я понимала почему все так сложилось. Такие добрые, замечательные люди воспитали мужчину, который заботится о брошенных животных. Именно его голос слушали дети на уроках в одной из школ Приютово, пока не началась частичная мобилизация. Он пример настоящего мужчины, отца, педагога, командира и человека с огромным горящим сердцем, - рассказала после встречи с родными бойца Алена.

Сейчас такса живет с родителями мобилизованного учителя Фото: Алена Р.

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