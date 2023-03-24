Слева лужа, справа лед: какие опасности таят в себе тротуары Уфы весной

По весне пешеходные дорожки на некоторых улицах Уфы превращаются в полосу препятствий. На фото: улица имени города Галле Фото: Павел КРАЙНОВ

Уфимские пешеходные дорожки даже на крупных улицах в географическом центре города могут быть опасными. Из-за резкого потепления и плохой уборки снега в прошлую зиму, тротуары либо закованы в лед, либо покрыты гигантскими лужами. Мы прогулялись по улицам башкирской столицы и лично убедились в этом.

Лед, ручьи и лужи мешают горожанам ходить даже на крупных улицах, вроде Рихарда Зорге Фото: Павел КРАЙНОВ

Пешая прогулка началась с улицы 50 лет СССР, продолжилась на Рихарда Зорге и улице имени города Галле. Конечная точка – перекресток с проспектом Октября.

Передвижение по улице города Галле в это время также затруднено из-за снега, льда и воды Фото: Павел КРАЙНОВ

К слову, в некоторых местах что на Зорге, что на Галле видно, где уборкой снега занимались владельцы магазинов, что на первых этажах, а где был участок, который прикреплен за городскими службами.

Так выглядит пешеходный спуск с Зорге на улицу братьев Кадомцевых Фото: Павел КРАЙНОВ

Из-за того, что в этом году весенняя погода пришла немного раньше обычного, улицы и тротуары Уфы превратились в настоящие реки и озера. Самые проблемные участки, где пешеходные дорожки превратились в сплошной ледовый каток с лужами по краям, как правило там, куда зимой складировали снег.

На отвратительное состояние тротуаров уфимцы жалуются далеко не первую весну. На фото: улица Зорге Фото: Павел КРАЙНОВ

Как известно, снег со дворов коммунальщики вывозить не обязаны и могут складировать его прямо там же. Главное условие – чтобы снежная гора не мешала проехать на машине и пройти пешком. Вот только во дворах на улицах Зорге, 50 лет СССР и Галле потопы и ледяные препятствия появились как раз из-за складирования снега.

Некоторые перекрестки приходится преодолевать едва ли не вплавь. На фото: пешеходный переход в районе южного автовокзала Фото: Павел КРАЙНОВ

Прогуливаясь вдоль улицы Рихарда Зорге, мы обнаружили несколько участков, где у пешехода есть лишь два способа пройти: встать на лед, либо пройти по воде.

Еще более «красочная» картина наблюдается на улице имени города Галле. Там пенсионеры и ученики школы №7 вынуждены передвигаться по бордюрам, так как пешеходная дорожка завалена снегом, покрыта льдом и лужами.

Снег и лед не убирают даже около уфимской школы №7 Фото: Павел КРАЙНОВ

В свою очередь, на проспекте Октября, где всю зиму постоянно работали дворники, такой картины как на Зорге или Галле нет.

На проспекте Октября снег зимой убирали как следует, поэтому там уже сухо Фото: Павел КРАЙНОВ

Если бы прошлой зимой снег не складировали на «газонах» (между дорогой и тротуаром – Ред.) и хотя бы получше убирали с самих пешеходных дорожек, такого количества льда и воды можно было бы избежать. Первая зима для мэра Уфы Ратмира Мавлиева выдалась, по всей видимости, не очень удачной.