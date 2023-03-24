«Мама тяжело переживает»: утонувшая в луже девочка из Башкирии играла на улице с братьями и сестрами

Мама погибшей девочки очень тяжело переживает из-за трагедии. Фото: соцсети

Жуткая трагедия произошла днем 23 марта в одном из сел Мечетлинского района Башкирии. Там трехлетняя девочка вместе с братьями и сестрами играла возле оврага, заполненного водой. В какой-то момент у малышки выскользнула из рук игрушка, и девочка полезла ее доставать, но лужа оказалась слишком и ребенок начал тонуть. Перепуганные дети бросились за помощью, но подоспевшие взрослые вытащили уже бездыханное тело. Подробности случившегося выясняла «Комсомолка».

ТЕЛО ДОЧЕРИ ВЫТАЩИЛ ОТЕЦ

Как рассказали нам в Мечетлинском сельсовете, семья, где воспитывалась малышка, была многодетной – всего шестеро детей, младшему из которых недавно исполнился только месяц. В тот роковой вечер мама занималась младенцем, а старшие дети отправились поиграть на улицу. Дети весело резвились возле огромной лужи – а точнее, небольшого оврага, где скапливалась талая вода – кидали в него камни и палки. Глубина оврага составляла около метра, а сверху образовалась тонкая корочка льда. Когда малышка уронила свою игрушку, то полезла вниз, но хрупкий лед не выдержал веса ребенка, и девочка оказалась в воде. Ее братья и сестры сначала пытались сами вытащить сестренку, а потом побежали за помощью. Первым на место трагедии оказался отец девочки – он вытащил ребенка из воды и попытался оказать ей первую помощь. Но было слишком поздно – прибывшие медики констатировали смерть маленькой сельчанки.

Глубина лужи составила около метра. Фото: МЧС по РБ

- Огромное горе для всех нас. Семья благополучная, ни на каких учетах не состояла. Все дети всегда находились под присмотром, все было хорошо. Мама сейчас находится в полном шоке, очень тяжело переживает случившееся, - рассказали в сельсовете.

Малышка полезла за упавшей игрушкой. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Отмечается, что видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было.

- Исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, допрашиваются члены семьи погибшей, очевидцы, работники органов местного самоуправления и свидетели. Следователи продолжают устанавливать причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.

Установление всех обстоятельств трагедии также взяла на контроль прокуратура Башкирии.