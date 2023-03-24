«Это, прежде всего, праздник дружбы»: уфимцы отметили день весеннего равноденствия Навруз

Фото: kulturaufa.ru

19 марта в Уфе с размахом отметили Навруз – международный праздник, широко почитаемый во многих тюркоязычных странах и посвященный весеннему равноденствию. Традиционные народные гуляния в этот раз прошли в агропарке «ЕврАзия», и приняли в них участие самые разные национальности, проживающие в Башкирии – тюркские и иранские народы России, Центральной Азии и Закавказья, а также иностранные студенты из африканских стран и Кубы. Мероприятие прошло при поддержке Минкульта и Дома дружбы народов Башкирии, а также Комиссии по вопросам межнациональных отношений при уфимской администрации. Официальным партнером праздника выступило Федеральное агентство по делам национальностей.

Фото: kulturaufa.ru

В Уфе праздник Навруз отмечается с 2000 года. В этот раз на территории агропарка разместились дворики-юрты самых разных народов – башкир и татар, таджиков и узбеков, туркменов и азербайджанцев, дагестанцев и казахов. Участники подготовили специальные выставки с элементами народной культуры, а еще угощали гостей праздника своими национальными блюдами – сумаляком, куырдаком, самсой и куротобом. Конечно, самым популярным блюдом стал плов – его готовили в огромных казанах прямо на открытом воздухе. Ну а гостям оставалось только продегустировать и проголосовать, чей же плов - таджикский, узбекский, азербайджанский – самый вкусный. Конечно же, победила дружба.

- Мы видим концентрацию практически всех представителей наших религиозных концессий и более ста наций и народностей. Это, прежде всего, праздник дружбы, – отметил заместитель председателя городского совета Уфы Артур Шайнуров.

Фото: kulturaufa.ru

Не обошлась праздничная программа без веселых песен и танцев, а также спортивных мероприятий. Участники соревновались в перетягивании каната и боролись на руках. А развлекали присутствующих выступления танцевальных коллективов и артистов из стран СНГ.

Для справки: Навруз (Науруз, в переводе с персидского языка «Новый день») – это древний праздник нового года по солнечному календарю. У тюркских и иранских народов является одним из самых почитаемых праздников. По данным ООН, Навруз празднуют более 300 миллионов человек по всему миру.