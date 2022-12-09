В обычные выходные такой коттедж обойдется в 20 тысяч рублей за сутки. На Новый год цена возрастает минимум в 4 раза

Даже не самый дорогой коттедж в Уфе на новогоднюю ночь можно снять минимум за 76 тысяч рублей.

Всем жителям и гостям Уфы, кто заранее не снял частный дом, чтобы встретить Новый год большой шумной компанией, придется выложить круглую сумму. Практически все коттеджи, которые сдаются посуточно, либо уже забронированы, либо цена аренды на них вырастает минимум в 4-5 раз.

СНЯТЬ ДОМ НА НОВЫЙ ГОД 2023 В УФЕ

Мы изучили объявления о посуточной аренде частных домов в Уфе и пригородах на сайте бесплатных объявлений «Авито». Оказывается, спрос на них в башкирской столице очень высок – бронировать место для встречи Нового года начинают сильно заранее. На данный момент забронировать домик почти невозможно.

Средняя цена аренды такого домика - 15 тысяч рублей за сутки

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ДОМА НА НОВЫЙ ГОД В УФЕ

Стоимость посуточной аренды коттеджа в Уфе сильно зависит от местонахождения дома. Размеры дома и количество спальных мест также влияет на цену. Например, самые дешевые варианты на «Авито» в обычные выходные сдаются по 3,5- 5 тысяч рублей за сутки. Домики выглядят вполне прилично как снаружи, так и внутри. Но находятся они, как правило, в Шакше, Князево, Суровке или в садовых товариществах.

Как правило, в таких домиках есть необходимый минимум предметов мебели и техники для проведения вечеринок. В каждом коттедже имеется холодильник, плита, микроволновка, телевизор, интернет, горячая вода и душевая, кое-где есть стиральная машина. Хозяева, сдающие дом на Новый год 2023 в Уфе, отдельно прописывают наличие парковочного места.

Коттедж в черте города можно снять и за 12 тысяч рублей в сутки

В СНТ «Уршак», что неподалеку от аэропорта, например, можно снять садовый домик за 3,5 тысячи рублей в сутки. Но это в обычные выходные. На Новый год цена взлетает как минимум в 4 раза. Проще говоря, менее чем за 14-15 тысяч рублей домик на новогоднюю ночь снять практически не реально. К тому же, количество гостей, которых можно с удобством там разместить не так уж велико – спальных мест всего восемь.

За 5 тысяч рублей в обычный выходной день можно найти домик в деревне Ветошниково, неподалеку от Затона. Однако снять этот дом на Новый год 2023 в Уфе можно не дешевле, чем за 20 тысяч рублей. При этом домик имеет пять комнат, где можно разместить максимум 14 человек – именно столько спальных мест.

Такой домик можно снять за 5 тысяч рублей в сутки. Находится он в деревне Ветошникова

САМЫЕ ДОРОГИЕ ДОМА НА НОВЫЙ ГОД 2023 В УФЕ

Самые дорогие коттеджи в Уфе и окрестностях могут похвастаться наличием бани или сауны, бассейна и специальной мангальной зоной, банкетными залами и бильярдом.

В обычные выходные снять такой дом, рассчитанный на 10 и более гостей, можно за 20 тысяч рублей в сутки. Отдельным преимуществом такого коттеджа арендодатели указывают огромную парковку на 20 автомобилей! А еще располагается он в черте города, на улице Пугачева.

За эти же 20 тысяч можно снять похожий дом со всеми удобствами и бильярдом в Затоне, на улице Аэродромная. Там можно разместить около 15 гостей, а на парковке поместятся 10 машин. Имеется там банный комплекс и мангальная зона.

Коттедж в Затоне на 15 человек можно снять за 20 тысяч в обычные выходные. В новогоднюю ночь цена сильно отличается

Средние цены коттеджей на сутки в Уфе около 15 тысяч рублей. Однако один из таких (в деревне Искино) домов в Уфе на Новый год 2023 сняли за 76 тысяч рублей! Правда, располагается он на берегу живописного озера, а внутри имеются все удобства для проведения как семейных праздников, так и для шумных вечеринок.