Елочные базары Уфы начнут работать с 15 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская Правда» публикует список елочных базаров в Уфе 2022 года.

Пышная елка уже много лет остается неизменным символом Нового года для большинства российских семей. Это не просто срубленное дерево, которое зачем-то принесли домой, а целая традиция. Елку нужно выбрать на базаре (не забываем про торг!), принести домой, установить в специальный держатель и украсить разноцветными игрушками и гирляндами. Таким нехитрым занятием можно здорово скрасить унылый зимний вечер, да и домашние будут в восторге.

Разумеется, что никто не разрешит вам срубить новогоднее дерево в парке или лесу, поэтому покупать живые деревья разрешено лишь на специально отведенных местах – елочных базарах.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В УФЕ 2022

В администрации города рассказали, что продажа новогодних деревьев в столице начнется в середине декабря. Таким образом, елочные базары в Уфе 2022 откроются уже 15 декабря. По крайней мере, речь идет об «белых» точках продаж, согласованных с мэрией Уфы. Примечательно, что перед началом продаж бизнесмены заключают с чиновниками специальные контракты, полученные в ходе торгов.

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ В УФЕ

Всего организовано порядка 30 уличных точек, где можно купить живую елку в Уфе. Как правило, елочные базары размещают в местах с большой проходимостью. Например, у перекрестков или рядом почти со всеми крупными торговыми комплексами Уфы (их около 15). Благодаря этому горожане могут купить елку в Уфе даже по дороге домой с работы.

Публикуем адреса елочных базаров, которые начнут работать в Уфе 15 декабря 2022 года.

Список елочных базаров Уфы

Демский район

Ул. Правды, рядом с д. № 21 (около ТК «Алтын»)

Кировский район

Ул. Менделеева, рядом с д. № 9 около ООТ «Аптека»), нечетная сторона

Ул. Ст. Кувыкина, рядом с д. № 16 (около ТК «Кувыкинский»)

Ленинский район

Ул. Ахметова, рядом с д. № 326 (напротив ТСК «Заречный»)

Пересечение улиц Гафури – Пушкина

Октябрьский район

Ул. Ак. Королева, рядом с д. № 14

Площадь перед Дворцом спорта

Ул. Ю. Гагарина рядом с д. № 36 (около ТСК «Корсо»)

Ул. Ю. Гагарина, рядом с д. № 42

Советский район

Бул. Ибрагимова, рядом с д. № 23

Ул. Ленина, рядом с д. №102

Ул. Менделеева, рядом с д. № 171 (на территории бывшего ТК «Менделеевский»)

Ул. Менделеева между домами №№ 187 и 193 (вдоль забора)

Пр. Октября, ООТ «Спортивная», четная сторона