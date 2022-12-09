Судоремонтный завод Уфы снимается с якоря

Уфимский судоремонтно-судостроительный завод — знаковое предприятие для города. Некогда благодаря ему появился микрорайон Затон, который сегодня активно развивается. Меж тем, сам завод последние несколько лет был на грани банкротства.

Однако в жизни Уфимского УЗСС наметились положительные перемены и новые возможности развития. Уже сегодня сотрудникам предлагают более интересные условия работы, началось техническое перевооружение, удалось обнаружить свежие ресурсы, нераскрытый еще потенциал компании, наметить пути продуктивного сотрудничества. Пришло время открывать шлюзы.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО

В начале XX века на месте бывшего частного завода начали возводить крупное предприятие, где строились суда и осуществлялся ремонт, а пароходное сообщение тогда насчитывало более 40 судов. Так началась история Уфимского судоремонтно-судостроительного завода.

Но спустя десятилетия обнаружились финансовые проблемы, с которыми УССЗ уже было не под силу справиться. Нередкая, кстати, в России история: подобная судьба постигла аналогичные предприятия в Волгограде, Ростове-на-Дону, то же самое происходит в Нижнем Новгороде.

Кое-где сохранить работу верфей удается благодаря инвесторам. И в Уфе пришли к такому решению. Депутат Уфимского горсовета Артур Шайнуров отозвался на прозвучавшее предложение — попробовать свои силы в разрешении проблем предприятия. Сегодня идея правительства уже обретает реальные очертания, появилась конкретика: возможности ликвидировать огромную задолженность и вывести предприятие на новый уровень развития.

НОВАЯ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

В конце 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров в числе планов на будущий год отметил работу по восстановлению судоремонтного завода:

– Мы много сил уделяли поддержке тех предприятий, которые находились в сложной ситуации. Для меня нереализованный проект, который носит уже личный характер, – это судоремонтный завод. Обидно очень.

Руководитель региона поручил правительству подготовить решения. И, как это часто бывает, выход удалось найти в бизнес-решениях.

В роли инвестора выступила «Башкирская строительная компания», директором которой, как раз и является Артур Шайнуров, а так же аффилированное с ней ООО «Транстерминал». При участии специалистов в области антикризисного управления составили дорожную карту по приватизации завода, сформулировали план действий по спасению предприятия. Цель — вывести завод из кризисного состояния и сделать его доходным прибыльным в течение 1-1,5 лет.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

В первую очередь стоит задача рассчитаться с кредиторами: с «якорем» в 500 млн рублей двигаться вперед — нереально. На сегодняшний день инвестором закрыты обязательства по судебным искам относительно попыток признать завод банкротом. Задолженности по текущим обязательствам также не существует, в частности по заработной плате перед сотрудниками предприятия.

Необходимо обозначить стратегию развития с сохранением основной деятельности УССЗ, которая подразумевает ремонт и строительство плавсредств. А чтобы выйти из порочного круга «долги — дотации — долги», нужно обнаружить и реализовать новые возможности.

— Законы рынка говорят о том, что морские и речные перевозки — наиболее привлекательны для грузовладельцев, позволяют снизить затраты на перевозку. От того, насколько правильно сегодня будет создана инфраструктура, зависит, в том числе, успех экономики, — убежден Артур Шайнуров. — Транспорт – одна из составляющих развития нашего региона. В виду новых обстоятельств появилась стратегическая задача – сформировать новый транспортный коридор «север-юг». Считаю, что у Башкирии есть хороший шанс принять участие в формировании этих цепочек и развить данную отрасль. 18-22 сентября Артур Шайнуров выступал с докладом на Международном конгрессе «Транспорт и строительство» на конференции по теме «Водный транспорт 2.0. От перевозок до развития инфраструктуры». А уже в начале октября политик и бизнесмен принял участие в первом Всероссийском морском конгрессе «Нева», где обсуждали финансовые и политические вопросы, способы преодоления сдерживающих факторов и повышения эффективности судостроительной отрасли, а также пути построения отношений с Китаем и другими зарубежными партнёрами. В октябре Шайнуров также побывал во Владивостоке с целью изучения производственного опыта передовых предприятий в области грузоперевозок и ремонта судов.

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТАХ

Один из ключевых моментов развития — новые контракты.

В июне Артур Шайнуров встретился с генеральным консулом Китая У Инцинем в генконсульстве Китайской Народной Республики в Казани.

— Если китайские партнеры смогут оказать нам поддержку в развитии речной отрасли, то выиграют от этого, в первую очередь, уфимцы. Думаю, что реализация этого и других намеченных проектов нам под силу, — отметил Артур Шайнуров после той встречи.

В том числе, не менее важно строить бизнес-связи с крупными федеральными заказчиками, такими как Росморречфлот. По предварительным расчетам, завод сможет принять участие в таких масштабных проектах уже в 2023 году.

— Основная проблема – формирование компетенций, которые за последние годы были утрачены: конструкторы, проектировщики, высококвалифицированные сварщики. Профессиональные кадры нужны, чтобы заказчики увидели в нас достойного партнера, — говорит Артур Шайнуров. Сейчас на предприятии стараются организовать беспрерывный рабочий процесс с привлечением всех объёмов производственных мощностей.

— Кроме того, мы планируем провести ревизию имеющихся плавсредств и пополнить свой флот новой техникой в следующем году. Во-первых, для решения задач грузоперевозок, а во-вторых, для создания туристического и пассажирского флота. Еще одна задача, в которой мы планируем принять участие – создание причала. Это позволит не только проводить экскурсии вокруг Уфы, но и развивать туристические программы выходного дня.

БИЗНЕС-ПОДХОД К РЕСУРСАМ

Сегодня также рассматриваются новые направления производственной деятельности, в том числе, возможность участия в самостоятельных инвестиционных проектах в качестве единственного поставщика-подрядчика:

1. Организация производства модульных гостиничных комплексов эксплуатируемых, как на воде, так и на суше.

2. Производство плавучей стояночной причальной инфраструктуры, включая производство ж/б дебаркадеров.

3. Производство специализированных плавсредств для длительного хранения для перевозки зерновых культур, ГСМ, сжиженного газа и т. д.

4. Инвестиционные проекты, способствующие концентрации грузового потока в местах рядом с береговой линией, как объектов, пригодных для перевалки грузов потребителям. Поставлена задача по возможности миновать перевалочные морские порты, базы ЖД-станций и авто-терминалы.

— У судоремонтного завода есть уникальная инфраструктура, которую не использовали раньше. Эти площади не «работали», а напротив, создавали дополнительную финансовую нагрузку. Мы планируем привлечь малый и средний бизнес, благодаря чему будет расти доходность завода, — рассказывает Артур Шайнуров. — Но для этого нужно провести реконструкцию причальных стенок. Здесь нам не обойтись без поддержки региона и федерального бюджета. Мы уже подготовили проект, который позволит развить территорию грузового терминала. В следующем году планируем перевозить не менее миллиона тонн грузов, в основном материалы, необходимые для нужд республики: пгс, уголь, щебень и т.д. Кроме того, планируем создать еще одну красивую зону отдыха для горожан на территории речпорта — уже работаем с архитекторами над концепцией. Вполне возможно, что объект будет носить не только рекреационный характер, но и предлагать медицинские и оздоровительные услуги.

И самое главное, помимо ремонта, перевозок и развития инфраструктуры, мы планируем возродить судостроение.

Уже сегодня, впервые за много лет, начата работа в этом направлении. Серьезно стоит вопрос о техническом перевооружении завода. Учитывая, что основным видом деятельности всё же остается судоремонт, на УССЗ осваивают производство новых изделий для увеличения объёмов именно ремонтных работ. Полным ходом идёт ремонт гидротехнических сооружений. Вдвое увеличен межремонтный пробег СЛИПа путем внедрения инновационных технологий. СЛИП - приспособление, способствующее поднятию судов на берег для полноценной диагностики, обслуживания и ремонта - является предметом гордости завода. Подобным сооружением могут похвастаться не многие предприятия.

- Уверен, что благодаря поддержке руководства республики и слаженной работе коллектива у нас всё получится, - говорит Артур Шайнуров.