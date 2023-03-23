«Сидел в подъезде и питался приправами»: многодетная мама из Башкирии на всю Россию призналась, из-за чего у нее забрали сына

В эфире ток-шоу женщина пообещала, что бросит пить и устроится на работу. Фото: стоп-кадр эфира передачи

В Башкирии у 34-летней многодетной матери забрали 10-летнего сына. Как рассказали в МВД, мальчик голодал и даже иногда питался одними приправами, пока его мать распивала алкоголь с малознакомыми мужчинами. В один «прекрасный день» женщина и вовсе забыла своего ребенка в притоне, мальчика забрали и отвезли в приют. Екатерина М. из Белорецка считает, что она достойна шанса на исправление – женщина даже приняла участие в популярном ток-шоу «За гранью» на федеральном телеканале, где рассказала о всех подробностях этой печальной истории и попросила помощи в возвращении ее детей домой.

НАЧАЛА СИЛЬНО ПИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА С МУЖЕМ

34-летняя Екатерина М. – мать четверых детей, однако, двух старших детей у женщины забрали еще в 2012 году органы опеки. Женщина часто выпивала, не следила за детьми, из-за чего они были вечно голодные и ходили в обносках. Самого младшего – шестилетнего сынишку у Екатерины забрала ее бывшая свекровь. Женщина не могла спокойно смотреть, как ее внук буквально выживает в грязной коммунальной квартире, где нет даже душа, а на кухне кастрюли с засохшими объедками стоят прямо на полу. Как оказалось, Екатерина начала сильно пить после того, как развелась со своим последним мужем. Но если у младшего сына женщины были родственники, которые могли о нем позаботиться, то у 10-летнего мальчика была только мать.

Ребенок выживал в грязной квартире и сильно голодал. Фото: МВД по РБ

В какой-то момент Екатерина вообще перестала следить за сыном. Соседи рассказывали, как ребенок по ночам сидел один в подъезде, потому что дома никого не было. Сердобольные соседки подкармливали мальчика, а он им признавался, что часто ел одну лишь сухую лапшу, а иногда в доме ничего кроме приправ из еды не было. А однажды белоречанка взяла сына в гости, а потом… просто забыла ребенка у малознакомых мужчин и ушла домой. Перепуганный мальчик смог дозвониться до бывшей свекрови Екатерины, а та уже вызвала полицию. Ребенка сразу же отвезли в приют, а его мать стали готовить к лишению родительских прав.

- Мальчик был постоянно один, голодный, в синяках. Плакал, что устал так жить, что мама совершенно о нем не заботится! У него же шрам на голове, постоянно били его, – возмущаются соседи Екатерины М.

Сама женщина в эфире ток-шоу призналась, что развод с мужем сильно подкосил ее, поэтому она начала сильно пить. Однако Екатерина уверяет, что очень любит своих детей, поэтому готова сделать все, чтобы ей вернули сыновей. Правда, для этого дома нужно сделать хотя бы какой-то ремонт, а самое главное – бросить пить и устроиться на работу.

- Я на все готова! Пить брошу, работать буду! Я же каждые два дня хожу в приют навещать своего мальчика, он плачет и говорит, что скучает по мне. И я очень скучаю, но помощи мне никакой не было никогда. Только обвиняют во всем, а я – не такая уж и плохая мать, - заверяла приглашенных в студию экспертов женщина.

В итоге Екатерину предупредили, что у нее есть максимум полгода, чтобы она взяла себя в руки и начала исправлять свою жизнь. В противном случае, ее сначала ограничат, а потом и вовсе лишат родительских прав и младших детей.