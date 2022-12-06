Уфу украшают к Новому году. Главную елку установят на площади перед Конгресс-холлом

На площади перед Горсоветом в Уфе уже установили 30-метровую пиксельную елку. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В Уфе на самых популярных площадках устанавливают новогодние елки. Самые высокие – пиксельные елки на площади перед Конгресс-холлом высотой 32 метра и напротив Горсовета высотой 30 метров.

Городские службы Уфы продолжают подготовку к празднованию Нового года. Коммунальщики заливают катки, хоккейные коробки и прокладывают лыжные трассы, строят ледовые городки и горки. Еще с конца ноября в городе начали устанавливать праздничную иллюминацию, которую еще три года назад приобрели у итальянского архитектора света и художника Валерио Фести.

ГДЕ БУДУТ ЕЛКИ

В этом году елки и ледовые городки в Уфе установят в каждом районе города. Как рассказали «КП-Уфа» в городской администрации, ледовые городки появятся в парках «Демский», «Волна» и «Кашкадан», на площадях Ленина, перед ДК «Моторостроитель», перед Дворцом спорта, Уфимской детской филармонией, Дворцом имени Орджоникидзе, Конгресс-холлом «Торатау», на площадке на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской.

Самые высокие новогодние красавицы будут установлены на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и на площади Ленина, что напротив Горсовета. Высотой эти пиксельные елки, соответственно, 32 и 30 метров, на других площадках символы праздника значительно ниже. Но на некоторых площадках в Уфе установят «живые» елки. Например, в парке «Кашкадан».

В парке Кашкадан установят живую елку. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На каждой из площадок будут оборудованы 10 зимних горок. В этом году к ним изменились требования безопасности, поэтому каждая горка высотой более полуметра приравнивается к аттракциону и требует регистрации.

Власти Уфы планируют также обустроить новогодние детские площадки во дворах по всему городу. Городские службы обустроят 15 ледовых городков, установят 40 елок и столько же маленьких горок. Частные управляющие компании и ТСЖ тоже не останутся в стороне и обустроят новогодние городки на своих территориях. Завершить подготовку к празднованию Нового года в башкирской столице планируют уже к 20 декабря.

УКРАШЕНИЕ ГОРОДА

Вторую неделю подряд уфимские коммунальщики монтируют новогодние гирлянды и оформляют праздничную архитектурную подсветку зданий. По данным уфимской мэрии, общая протяженность гирлянд в городе составит порядка 18 километров. Праздничную атмосферу создадут более 48 тысяч ламп.

Праздничные гирлянды и светодиодные композиции будут украшать нечетную сторону улицы Пушкина, от перекрестка с Ленина до перекрестка с Карла Маркса, а также сквер «Театральный», пешеходную зону улицы Ленина, площадь напротив Горсовета и площадь перед Конгресс-холлом. Светодиодные перетяжки включат на улице 50-летия Октября, на бульваре Ибрагимова, на улицах Ленина и Сочинской.

Пока праздничная иллюминация только устанавливается и проверяется. Совсем скоро гирлянды и светодиодные композиции зажгут по всему городу.