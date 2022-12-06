Завершаем год с выгодой: что надо успеть сделать до конца декабря

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Министерство финансов Башкирии поделились прогнозами социально-экономического развития республики на 2023 год. Они не очень оптимистичны, а значит стоит оптимизировать расходы, чтобы сохранить семейный бюджет. Собрали несколько важных советов, которые помогут экономить деньги.

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Зачем это нужно делать? Чтобы понять, сколько конкретно и на что вы тратите, и где явно лишнее. На самом деле самые опасные для кошелька - наши ежедневные расходы. Например, пить кофе в кофейне и обедать в кафе можно не каждый день, а пару раз в неделю. Если пользуетесь общественным транспортом, то оплачивайте поездки так, чтобы они стоили дешевле. Например, платите смартфоном с картой «Мир». В этом случае билет будет стоить на 7 рублей меньше!

Чтобы начать экономить, национальную карту нужно просто загрузить в свой телефон на базе Android с функцией бесконтактной оплаты (она есть в большинстве современных гаджетов) в одно из приложений - Mir Pay или Samsung Pay. Регистрация занимает около минуты, и, сразу после этого можно оплачивать проезд со скидкой. Ездить дешевле на общественном транспорте можно и с помощью виртуальной карты Алга, если она привязана к карте «Мир». В этом случае ваша экономия также составит 7 рублей с каждого купленного билета.

«В Башкирии пассажиры активно пользуются предложением со скидкой на проезд. Так, за первые два месяца действия акции экономия жителей региона уже достигла 3 миллионов рублей. При этом платить телефоном стали в 1,5 раза чаще», - комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Акция действует до Нового года в автобусах, троллейбусах и трамваях республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт. Добавим, что платить смартфоном не только выгодно, но и очень удобно.

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

ВСПОМНИТЬ ПРО ЛЬГОТЫ

Проведите ревизию всех положенных вам льгот, обратите внимание на меры социальной поддержки, которые предлагает государство. Даже если раньше вы не попадали в число льготников, за последний год многое изменилось. К примеру, власти Башкирии приняли несколько новых льгот для мобилизованных граждан и их семей. Так, Минэкологии Башкирии договорилось с региональными операторами об отмене платы за вывоз мусора. Также участники специальной военной операции смогут без очереди записать ребенка в детский сад, отправить в санаторий. Помочь с оформлением льгот семьям мобилизованных могут в службах семьи и центрах «Семья». Они имеются в каждом муниципалитете республики.

Не нужно забывать про налоговые вычеты, получить их стало гораздо проще благодаря цифровизации сервисов. Ну и, наконец, планируйте свой отпуск с учетом программ государственной поддержки. Не забывайте про туристический кешбэк, «Пушкинскую карту», субсидируемые авиаперелеты - все это поможет сэкономить заметные суммы.

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ И РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ

Приложите все усилия, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами, вовремя заплатить налоги и избавиться от просрочек по кредитам. Неуплаченные государству или банкам суммы становятся долгом, который будет расти каждый день до полного погашения. То есть, ежедневно будут начислять пени, потом придется платить госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор, расходы на совершение исполнительных действий.

НАЧАТЬ ГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Ранее бронирование, покупка подарков, продуктов длительного хранения, новогоднего наряда за несколько недель до праздника является отличным способом сэкономить. Конечно, гораздо приятнее ходить по магазинам, когда вокруг царит праздничная атмосфера: в торговых центрах сверкают гирлянды, стоят огромные елки, играет новогодняя музыка. Однако и цены в этот период заметно повышаются. Поэтому подумайте, готовы ли вы переплачивать за хорошее настроение. Пользуйтесь акциями и скидками, сравнивайте цены и ходите в магазины со списком. Советы банальные, но отлично работающие.