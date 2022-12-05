«Одна из сестер осталась на втором этаже»: подробности пожара в Уфе, унесшего жизнь семилетней девочки

Фото: соцсети, МЧС по РБ

Стали известны подробности жуткого пожара, произошедшего рано утром 5 декабря в Уфе. Около 04.40 в пожарную службу поступило сообщение, что горит двухэтажный бревенчатый дом в СНТ «Строитель» в Демском районе Уфы. Дом принадлежал многодетной семье, где воспитывались две семилетние девочки-близняшки и их 17-летний брат. В тот вечер, по счастливой случайности, подросток остался ночевать у бабушки с дедушкой – возможно, это спасло ему жизнь. Еще одна старшая дочь семейства жила отдельно от родителей, сейчас она занимается организацией похорон.

КУПИЛИ ДОМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Как рассказывают соседи погорельцев, по предварительной версии причиной пожара стала неисправная электропроводка на втором этаже. Когда начался пожар, родители успели проснуться от запаха гари. Они успели вывести одну из дочерей на улицу, вторая же осталась в спальне. Отец семейства пытался найти дочь, но быстро потерял ориентир в дыму, получил ожоги и был вынужден вернуться на улицу. Уже позже спасатели, разбирая тлеющие завалы, найдут тело девочки – по предварительным данным малышка задохнулась в дыму.

Фото: МЧС по РБ

Выжившие члены семьи сейчас находятся в ожоговом уфимском центре. У 51-летнего главы семейства Владимира Л. диагностировали ожоги рук, ног и тела 2 и 3 степени, сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Его 45-летняя супруга Татьяна Л. также получила множественные ожоги туловища и ног 1 и 2 степени, а их 7-летняя дочурка обожгла руки.

- Очень хорошая, положительная семья. Дружный, дом в прошлом году купили, достраивали его своими силами. Все у них всегда чисто, аккуратно было. Малышки всегда улыбчивые бегали, играли. Очень жаль, что так произошло. Сейчас соседи организовали сбор на похороны, надо проводить девочку в последний путь достойно, да и дом восстанавливать как-то нужно, - рассказывает житель СНТ Андрей Б.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту пожара, унесшего жизнь ребенка, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливается причина возгорания, - добавили в пресс-службе ведомства.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что 18 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии также случился пожар, где погибла многодетная семья – родители и семеро детей, пятеро из которых были приемными. Когда начал гореть пристрой, где располагалась детская, глава семейства успел вынести из дома двух пятилетних близнецов, потом бросился обратно за остальными детьми, но было слишком поздно. Пятеро детей в возрасте от 14 до 5 лет и их родители задохнулись в дыму. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать организационный штаб и оказать всю необходимую помощь выжившим детям и их родственникам, которые возьмут опеку над малышами на себя.