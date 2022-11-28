Студенты Башкирии разработали игру-симулятор для обучающего модуля социального проекта «Автотрезвость»

Компания HEINEKEN совместно со своим партнером – АНО «Центр развития социальных инициатив «Зеленый круг» - провели в рамках социального проекта «Автотрезвость» методический тренинг-семинар для преподавателей профессиональных учебных заведений Республики, а также приняли участие в хакатоне для учащихся региона. Социальная инициатива по профилактике нетрезвого вождения реализуется при поддержке УГИБДД МВД и Министерства образования и науки по Республике Башкортостан.

В рамках тренинга-семинара эксперты HEINEKEN и «Зеленого Круга» поделились с преподавателями актуальными методиками информирования о недопустимости нетрезвого состояния за рулём. Специалисты рассказали о влиянии алкоголя на организм водителя, разобрали правовой аспект нетрезвого вождения, а также поделились статистикой ДТП, возникающих по вине севших за руль под воздействием спиртных напитков.

Соревнование по разработке цифровых продуктов для обучающего модуля прошло в Стерлитамаке в ходе хакатона «КИБЕР-102». Форум был организован на базе Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий и при информационной поддержке Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан. В открытии мероприятия приняли участие первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин, а также заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров. Задачей участников стало создание приложения, которое могло бы помочь экспертам «Автотрезвости» в их просветительской деятельности.

Победителем стала команда «АязБаш», которая представила проект специального цифрового тренажера. Приложение представляет из себя симулятор, в рамках которого участник должен управлять транспортным средством в черте города, объезжая расположенные на дороге препятствия – бутылки. В случае, если игрок наехал на бутылку, интерфейс меняется по примеру очков фатального зрения: экран становится темнее, а транспортным средством становится сложнее управлять. Кроме того, оно позволяет получить информацию о юридических аспектах вождения в нетрезвом виде – узнать о судебных практиках, нюансах законодательства и предусмотренных наказаниях. Игра будет доступна на персональных компьютерах и смартфонах с операционной системой Android, а также при использовании VR-очков – как отдельно, так и в паре с мобильным телефоном.

После предоставления демоверсии командой-победителем эксперты «Автотрезвости» планируют протестировать игру на пилотной группе и после доработки функционала использовать в ходе методических занятий.

Инициатива «Автотрезвость» направлена на профилактику нетрезвого вождения, а также на формирование у общества и водителей нетерпимости к управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Проект реализуется в соответствии с рекомендациями в рамках глобального плана ООН по обеспечению безопасности дорожного движения на ближайшее десятилетие.

Менеджер по устойчивому развитию HEINEKEN в России Екатерина Веселкова: «Все команды очень старались, и нам было тяжело принять финальное решение, отрыв по очкам между участниками был минимальным. Тем не менее, приложение победителей выделялось своим функционалом – например, юридической справкой. Приятно видеть, что социальная инициатива «Автотрезвость», которая является частью одного из ключевых направлений стратегии устойчивого развития HEINEKEN в России, получила такой отклик от молодого поколения специалистов и вызвала ажиотаж на форуме. Общественное признание и возможность развития социальной инициативы совместно с партнерами – один из наших основных ориентиров для дальнейшей работы.».

Директор АНО «Зелёный круг» Юлия Денисова: «Проблема управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии стоит перед специалистами во всем мире, и, к сожалению, динамика подобных случаев снижается достаточно медленно. Тем не менее, мы надеемся, что, привлекая поколение молодых специалистов к развитию инициативы, мы сможем вместе достичь нашей главной цели – привить понимание, что для водителей не существует никакой допустимой нормы алкоголя при управлении автомобилем».